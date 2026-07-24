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FESTIVAL

Festival Arraiá das Tradições homenageia Tereza de Benguela no Recife

A programação reúne grandes nomes da música e das manifestações culturais pernambucanas, além de feira de artesanato e serviços de gastronomia

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Festival Arraiá das Tradições Edição Recife reúne shows de grandes artistas da cena pernambucanaFestival Arraiá das Tradições Edição Recife reúne shows de grandes artistas da cena pernambucana - Foto: Divulgação

Neste sábado (25), o Festival Arraiá das Tradições – Edição Recife realiza uma programação especial que une as tradições juninas à valorização da cultura afro-brasileira e da diversidade cultural. O evento acontece a partir das 13h, no Cais da Alfândega, Bairro do Recife, e tem acesso gratuito, mediante retirada de ingresso pelo site Vendyno e a doação de 1kg de alimento não perecível.

O festival será realizado em homenagem à líder quilombola Tereza de Benguela, símbolo da resistência, da liberdade e da força das mulheres negras na história do Brasil. A iniciativa tem como proposta a valorização da cultura popular, da igualdade racial e dos direitos humanos por meio da arte.

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A programação reúne shows de grandes artistas da cena pernambucana, entre eles Almir Rouche, com participação de Katyucia, Faringes da Paixão, que sobe ao palco ao lado do Trindade Afro, a cantora Nega do Babado e Matheus Poeta.

A Banda Eu, Tu & Elas também integra a agenda, além de Cortejo Afro e da participação de uma DJ negra representante da comunidade do Recife e das quadrilhas juninas Origem Nordestina e Matuta Arrepiar.

Durante o festival o público também contará com feiras de artesanato, quermesse com comidas típicas e atividades para toda a família.   

O Festival Arraiá das Tradições é uma realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Serviço
Festival Arraiá das Tradições – Edição Recife
Quando: sábado (25), a partir das 13h
Onde: Cais da Alfândega – Cais do Apolo, s/n, Bairro do Recife
Acesso gratuito mediante retirada de ingressos pelo site Vendyno e doação de 1kg de alimento não perecível
Informações: @festival.arraiadastradicoes
 

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