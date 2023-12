Festival Arte na Usina: a partir desta quinta (7), a cultura vai "moer" na Mata Sul

A- A+

Uma usina de cana-de-açúcar desativada - a Usina Santa Terezinha, com produtividade notável de álcool e açúcar nos anos 1950 - segue, há pelo menos nove edições, "moendo" arte em suas diversas possibilidades, como culminância de ações pensadas para estimular turismo, gastronomia e, claro, cultura.

Este tem sido o caminho percorrido pelo Festival Arte na Usina com programação de shows, rodas de leitura e lançamentos de livros, entre outros fazeres artísticos que começam a ser realizados desta quinta-feira (7) até domingo (10) na Mata Sul do Estado, precisamente no distrito de Santa Terezinha, em Água Preta.



Por lá, nomes como Marina Lima, Céu, Almério, Martins e Conde Só Brega, celebram com música a Safra 2023, leia-se: a 9ª edição do evento que este ano traz como tema "Inovar e Evoluir".





Com programação gratuita, o festival - realizado sob apoio da Empetur, através da Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco, além da parceria do Sebrae e do Fórum de Desenvolvimento da Mata Sul - pode ser curtido desde a visitação ao Parque Artístico-Botânico da Usina de Arte até a programação de shows, que acontece no Pátio de Eventos da Vila de Santa Terezinha.



Mas, para além das apresentações musicais, atividades na biblioteca da usina e performance dos artistas Lívia Nestrovski e Fred Ferreira no Teatro Aberto Camilo Simões - espaço que também compõe a estrutura da usina, localizada a uma distância média de 150 Km do Recife - são opções da edição.

Marina Lima, Céu e Conde Só Brega

As atrações da 9ª edição do Festival começam a se apresentar logo mais à noite, a partir das 19h. Fica a cargo do DJ Pepe Jordão abrir a programação.



Em seguida é a vez de Marcelo Jeneci com sua "Caravana Sairé" embalar o público que recebe na mesma noite a dupla Almério e Martins, antecipando o derradeiro show do primeiro dia do evento, o da cantora paulista Céu com o show "Fênix do Amor".

Amanhã, Pepe Jordão volta a abrir a programação musical do segundo dia. Patrícia Firmino, Dany Myler e Conde Só Brega vêm em seguida.



Já no sábado (9), além da performance dos artistas Lívia Nestrovski e Fred Ferreira, a banda Fim de Feira, Filipe Cato e a cantora Marina Lima, com o show "Nas Ondas da Marina", sobem ao palco, que terá Otto e "As Quatro Estações - Otto Canta Reginaldo Rossi", fechando a noite.

No último dia do festival, no domingo, além de Pepe, às 18h, os shows seguem com Wilson Monteiro, Forró do Loirão. Geraldinho Lins encerra a programação da 9ª edição do Festival Arte na Usina, que vai contar ainda com o lançamento do livro de Íris Canto, "Desenrolada? Não. Competente!" (Editora Recanto) e a apresentação de "Ecos Histórias da Amazônia". Uma missa de Ação de Graças abre os trabalhos da festa, no primeiro dia, às 16h.

Programação

Quinta-feira (7)

16h Missa de Ação de Graças

19h Dj Pepe Jordão

20h Marcelo Jeneci

22h Almério e Martins

0h Céu - Fênix do Amor

Sexta-feira (8)

16h30 Eco histórias da Amazônia

19h Dj Pepe Jordão

20h Patricia Firmino

22h Dany Myler

0h Conde Só Brega

Sábado (9)

17h Lívia Nestrovski e Fred Ferreira

19h30 Fim de Feira - Forró da Liberdade

21h30 Filipe Catto - Belezas são Coisas Acesas Por Dentro

23h30 Marina Lima - Nas Ondas da Marina

1h Otto - As Quatro Estações - Otto Canta Reginaldo Rossi

Domingo (10)

16h30 Lançamento do livro “Desenrolada? Não. Competente!”

18h Dj Pepe Jordão

19h Wilson Monteiro

21h Forró do Loirão

23h Geraldinho Lins

Serviço

Festival Arte na Usina

Quando: desta quinta-feira (7) até domingo (10)

Onde: Distrito de Santa Terezinha, em Água Preta

Acesso gratuito

