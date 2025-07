A- A+

SHOW Festival Asteroides em Movimento realiza primeira edição neste sábado (19), no Museu da Abolição Programação conta com apresentações musicais, feirinha de artesanato e intervenções poéticas

A primeira edição do Festival Asteroides em Movimento ocorre neste sábado (19), das 14h às 21h, no Museu da Abolição, localizado no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife.

Voltado para a música e a poesia, o evento conta ainda com uma feira de comidas típicas, artesanato e outros produtos. A entrada é gratuita.

Na programação musical, estão confirmados os shows das bandas Vinil 89, Ugo Barra Limpa, Satélite, Impacto Verbal, Varadouro Attack e Girimum e Seus Machiches (GSM). Intervenções poéticas serão comandadas pelo Sarau da Boa Vista.

O festival é uma realização do coletivo Asteroides em Movimento, pensado e organizado por artistas da cena local do Recife. A proposta é apresentar, a cada edição, bandas emergentes e novos talentos musicais pernambucanos.

Serviço:

Festival Asteroides em Movimento

Quando: neste sábado (19), das 14h às 21h

Onde: Museu da Abolição (Rua Benfica, 1150 - Madalena, Recife)

Entrada gratuita



