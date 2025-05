A- A+

Reggae Festival "Bob Vive!" leva o Dia Nacional do Reggae para o Pátio de São Pedro nesta quinta-feira (29) Homenageando a principal voz do gênero musical, o evento contará com shows de artistas da cena recifense no bairro de São José, no centro do Recife

Para celebrar o Dia Nacional do Reggae, comemorado no último dia 11 de maio, o evento “Bob vive!” acontecerá nesta quinta-feira (29), a partir das 18h, no Pátio de São Pedro, bairro de São José, na área central do Recife.

Durante o evento, os participantes poderão assistir a uma programação com diversas atrações da cena local do Reggae.

O momento vai contar com as apresentações dos mestres e pioneiros do Reggae em Pernambuco, Afonjah e Gildo Brasáfrica, além de shows das bandas Cubana Rasta, Semente Yeshua e a banda DubOn.

O Dia Nacional do Reggae foi instituído e virou lei no Brasil em 2012. A data escolhida é uma homenagem ao cantor jamaicano Bob Marley, principal nome do gênero musical mundialmente, que morreu no dia 11 de maio de 1981, aos 36 anos.

Com o apoio cultural da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e da Prefeitura do Recife, o evento é uma iniciativa do Movimento Cultura Reggae Roots PE e a mamahuê produções culturais&afins.

“O objetivo é fazer uma celebração da comunidade reggueira e reverenciar o nome de Bob Marley que é o maior símbolo do reggae mundial. As mensagens das letras de suas músicas continuam atuais até hoje, como princípios da filosofia Reggae”, afirmou Wagner Staden, produtor e diretor da mamahuê produções culturais&afins.

SERVIÇO

"Bob Vive - Dia Nacional do Reggae"



Atrações: Afonjah, Gildo Brasáfrica, Cubana Rasta, Semente Yeshua e DubOn

Data e hora: 29/05/25 às 18h

Local: Pátio de São Pedro - São José, Recife - PE

Entrada: Gratuita

Veja também