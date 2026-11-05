A- A+

ARTE E SUSTENTABILIDADE Festival Boca do Rio ocupa o bairro da Várzea com três dias de ações gratuitas De sexta (6) a domingo (8), terceira edição do evento tem a mata como inspiração e promove atividades que conectam arte, sustentabilidade, memória e participação popular

A relação entre território, natureza e comunidade ganha espaço na terceira edição do Festival Boca do Rio, que movimenta diferentes pontos da Várzea do Capibaribe, no Recife, desta sexta-feira (6) a domingo (8).

Com entrada gratuita, o evento reúne oficinas, apresentações artísticas, vivências e rodas de diálogo, tendo a mata como fio condutor desta edição.

Organizado pelo Coletivo Escola Pandeirada da Várzea, em parceria com moradores, artistas e outras iniciativas locais, o festival aposta na cultura como ferramenta de mobilização e fortalecimento dos vínculos comunitários.

A programação aproxima manifestações populares, questões ambientais, saúde e práticas coletivas, valorizando os conhecimentos construídos por quem vive às margens do Capibaribe.

A escolha da mata como inspiração amplia a discussão para além da preservação ambiental. O tema propõe uma reflexão sobre a interdependência entre os rios e seus entornos, considerando que a qualidade das águas também está relacionada às condições de vida das comunidades ribeirinhas.

Nesse contexto, entram em cena a agricultura, a memória transmitida entre gerações, os cuidados compartilhados e as expressões culturais que alimentam o sentimento de pertencimento.

Tradição popular e formação

Na sexta-feira (6), a programação começa com uma oficina de bordado conduzida por Mestre Manoelzinho Salustiano, em atividade que conta com a participação da Burra da Várzea.

O público infantil também terá espaço com a oficina de La Ursa, realizada pelo Urso dos Dendê, e o espetáculo "Vovó Contou o Tempo".

O sábado (7) começa com a ação "Mulheres que Pintam", conduzida por Priscila Nascimento e Ceica. Na sequência, o Coletivo RD Várzea promove um diálogo sobre redução de danos, enquanto o Coletivo Armação apresenta a vivência "Poéticas de Enfrentamento". À noite, a programação ganha o ritmo da Sambada do Catucá.

Já no domingo (8), o contato com práticas sustentáveis orienta as atividades. O coletivo Várzea Composta ministra oficinas de compostagem doméstica e hortas comunitárias.

O Boi da Mata conduz um diálogo sobre o tema da edição, seguido de uma trilha pela mata. No período da tarde, a Associação de Moradores da Várzea recebe a oficina "Sankofa – A Dança como Presente", com Orun Santana.



Para se inscrever nas oficinas – que são gratuitas – é necessário preencher o formulário online.

Um festival feito em rede

As atividades estão distribuídas por diferentes endereços do bairro, entre eles o Campo do Banco, a Praça Santa Quitéria, a Burra da Várzea, o Quilombo 7 Mocambo, a Gris Solidária, na Vila Arraes, a Associação de Moradores da Várzea e o Centro Cultural Quilombo do Catucá.

De caráter independente, o Boca do Rio é resultado da articulação entre moradores, mestres e mestras da cultura popular, artistas, coletivos e colaboradores que trabalham pelo fortalecimento das iniciativas culturais de base comunitária.

Em sua terceira edição, o encontro reafirma esse compromisso ao abrir espaço para a transmissão de conhecimentos, a criação artística e a convivência entre diferentes gerações.

Toda a programação é gratuita. As inscrições para as atividades podem ser feitas por formulário on-line. Os horários e detalhes de cada ação estão disponíveis nos canais oficiais do festival.



SERVIÇO

Festival Boca do Rio III

Quando: Sexta (6) a domingo (8)

Onde: vários espaços do bairro da Várzea - Recife-PE

Acesso gratuito: com inscrição para as oficinas via formulário online

Informações e programação completa: @bocadorio_festival

Veja também