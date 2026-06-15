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MULTICULTURAL Festival Brasil-China leva encontro musical entre Khrystal e Xinlu Chen à Caixa Cultural Recife Projeto que percorre cidades brasileiras promove diálogo artístico entre músicos dos dois países e oferece apresentações gratuitas na capital pernambucana

A programação do Festival Caixa Ano Cultural Brasil-China chega ao Recife nos dias 17 e 18 de junho, com apresentações gratuitas na Caixa Cultural Recife, sempre às 19h30.

A iniciativa integra uma circulação nacional dedicada à aproximação entre as culturas brasileira e chinesa por meio da música, reunindo artistas dos dois países em espetáculos colaborativos.

Na etapa pernambucana, a cantora, compositora e atriz potiguar Khrystal divide a cena com a saxofonista chinesa Xinlu Chen.

O espetáculo propõe um intercâmbio entre diferentes referências sonoras e trajetórias artísticas, tendo como ponto de partida a diversidade cultural que marca a produção musical contemporânea dos dois países.

Com mais de duas décadas de atuação nos palcos, Khrystal apresenta canções que refletem diferentes fases de sua carreira.

Reconhecida por transitar entre múltiplas linguagens artísticas, a artista consolidou seu nome como uma das vozes mais representativas da produção cultural nordestina.

Convidada internacional desta edição, Xinlu Chen desembarca de Xangai trazendo a experiência acumulada em uma carreira dedicada ao jazz.

Além da atuação como instrumentista e compositora, ela desenvolve trabalhos na área da educação musical. Formada pela Aaron Copland School of Music, em Nova York, a artista já se apresentou ao lado de importantes músicos do gênero em casas de espetáculo e festivais realizados nos Estados Unidos, China e Taiwan, além de integrar formações de destaque no cenário das big bands chinesas.

O festival foi criado com o objetivo de ampliar as conexões culturais entre Brasil e China, estimulando o intercâmbio artístico e a circulação de diferentes expressões musicais.

A ação faz parte das comemorações do Ano Cultural Brasil-China 2026 e dá continuidade a iniciativas de cooperação que tiveram início com uma missão cultural brasileira realizada em território chinês.

Após a passagem pelo Recife, a programação seguirá para Curitiba (PR), Fortaleza (CE) e Rio de Janeiro (RJ), mantendo o formato de encontros entre artistas dos dois países. Em cada cidade, o público terá acesso a apresentações que evidenciam o diálogo entre tradições, repertórios e influências culturais distintas.

Realizado pelo Instituto Rede Cuidare, o projeto conta com patrocínio da Caixa e do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e busca ampliar o acesso a manifestações artísticas internacionais em diferentes regiões do país.



SERVIÇO

Festival Caixa Ano Cultural Brasil-China – Edição Recife – Khrystal convida Xinlu Chen

Quando: Quarta (17) e quinta (18), às 19h30

Onde: Caixa Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife-PE

Entrada gratuita - com retirada de ingressos 1h antes do início do show

Informações: Site Caixa Cultural | @caixaculturalrecife

Acesso para pessoas com deficiência

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