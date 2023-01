A- A+

Carnaval Festival Bregueço une brega e carnaval nas ladeiras de Olinda no dia 28 No line-up da festa, as bandas Breggae, Banda Vício Louco, Rayssa Dias, DJ Boneka e a DJ Kananda PX

Com a ideia de unir o carnaval feito nas ladeiras de Olinda ao mais puro e autêntico brega pernambucano, o primeiro “Festival Bregueço”, será realizado, no próximo dia 28 de janeiro, na sede do Afoxé Alafin Oyó, no Carmo, em Olinda.

Para além de um festival de música, o Bregueço promove a inclusão e o investimento em artistas, produtores culturais e empreendedores negros, periférivos e emponderados. Na programação da festa as bandas Breggae, Banda Vício Louco, Rayssa Dias, DJ Boneka e a DJ Kananda PX.

O Bregueço é um novo selo da PX Produtora, que é comandado pela DJ e produtora cultural Kananda PX. Kananda iniciou os seus trabalhos com a idealização do Baile de Música Periférica LGBTQIA+, “Reboloow”, evento que tinha como objetivo inserir as minorias sociais nos palcos. Atualmente representa a PX Produtora na produção das festas “Baile das Chefes” e “Escama”, seguindo a mesma ideia de eventos voltados para a ascensão das artes da periferia.

Serviço

Festival Bregueço une brega e carnaval nas ladeiras de Olinda

Onde? Na sede do Afoxé Alafin Oyó, R. do Sol, 284 - Carmo, Olinda.

Quando? Sábado, 28 de janeiro de 2023.

Atrações: Breggae, Banda Vício Louco, Rayssa Dias, DJ Boneka e a DJ Kananda PX.

Ingnformações: (81) 98256-6365

