Festival Canta Luiz celebra 113 anos de Luiz Gonzaga neste sábado (13), no Recife
Poço da Panela recebe cortejo e shows gratuitos em homenagem ao Rei do Baião no dia 13 de dezembro
O Recife se prepara para celebrar, neste sábado (13), os 113 anos de nascimento de Luiz Gonzaga – data que também marca o Dia Nacional do Forró.
Ícone máximo da cultura nordestina, Gonzagão ajudou a popularizar ritmos como xote, xaxado, baião, arrasta-pé e pé-de-serra em todo o País, tornando-se referência incontornável da música brasileira.
Para homenagear essa trajetória, o Festival Canta Luiz, idealizado pelos produtores Milena Gomes e Odilon Lima, realiza sua grande celebração neste sábadso (13), a partir das 19h, no Poço da Panela.
A banda Regente Joaquim comanda a noite, recebendo Forró Rabecado, Forró Dona Rebeca e Arthuzinho dos 8 Baixos, três nomes que representam a vitalidade do forró pernambucano.
A programação inclui três arrastões simultâneos conduzidos pelos grupos convidados pelas ruas do bairro. Os cortejos convergem para o Largo da Igreja de Nossa Senhora da Saúde, onde será realizada a apoteose do festival, marcando simbolicamente o nascimento do “Dia de Luiz Gonzaga” no Recife.
Antes da chegada desta data, o festival promoveu, durante novembro, três ensaios e shows abertos: no Morro da Conceição, em Goiana e em Arcoverde.
As apresentações reuniram músicos locais e mestres da cultura popular, entre eles os mestres de coco Assis Calixto, Damião Calixto e Cícero Gomes, além dos sanfoneiros Regis Moreira, Yago Santana e Orlandinho Melo.
Criado com a proposta de valorizar a vida e a obra do Rei do Baião, o Canta Luiz destaca o caráter popular e gratuito da programação.
“Nosso objetivo é criar em Recife um dia dedicado ao Rei do Baião e manter viva a tradição do pé-de-serra, fortalecer o sentimento de pertencimento cultural e comemorar a data de nascimento de Gonzagão, tão importante para a cultura pernambucana. Ele se eternizou com músicas que narram a vida do povo pobre nordestino, com seu sotaque e sua sanfona”, afirma o produtor Odilon Lima.
SERVIÇO
Festival Canta Luiz - Aniversário do Rei do Baião
Com Regente Joaquim recebendo Rabecado, Dona Rebeca e Arthurzinho dos Oito Baixos
Quando: Sábado (13), 19h
Onde: Largo do Poço da Panela - Estrada Real do Poço, Poço da Panela - Recife-PE
Acesso gratuito
Informações: @festivalcantaluiz
*Com informações da assessoria