FORRÓ Festival Canta Luiz celebra legado de Luiz Gonzaga, com abertura neste sábado (1º) A banda Regente Joaquim se apresenta no evento, que ocorre no Cervac, no Morro da Conceição

O Festival Canta Luiz começa neste sábado (1º), com uma tarde de forró, cultura e solidariedade. A abertura do evento ocupa o Centro de Reabilitação e Valorização da Criança (Cervac), no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, a partir das 12h.

A programação é conduzida pela Banda Regente Joaquim, que recebe o sanfoneiro Regis Moreira. Além de educador do Cervac, ele é compositor e sanfoneiro, com três discos gravados com músicas autorais e dois instrumentais.



O evento é produzido por Milena Gomes e Odilon Lima, idealizadores da Feira Imperatriz das Artes. A ideia é celebrar a memória de Luiz Gonzaga, valorizando o forró como expressão da identidade nordestina.

A abertura dá início a uma série de ensaios, que ocorrem também em Goiana e Arcoverde, culminado com um grande show no Poço da Panela, em 13 de dezembro, aniversário do Rei do Baião. O projeto conta com incentivo do Funcultura.



*Com informações da assessoria de imprensa

