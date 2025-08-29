Festival Cena CumpliCidades mistura dança, teatro e música em sua 18ª edição; veja a programação
Com 22 espetáculos confirmados, evento ocorre de 4 a 28 de setembro, em teatros do Recife e em Olinda
O Festival Internacional Cena CumpliCidades revelou a programação de sua 18ª edição. Realizado de 4 a 28 de setembro, o evento apresenta 22 espetáculos de companhias nacionais e internacionais de dança, teatro e música.
A programação ocupará teatros do Recife e espaços para além da capital, como o Museu de Arte Sacra de Pernambuco, em Olinda. Pela primeira vez, a ilha de Fernando de Noronha também integra o circuito, recebendo o Festival Internacional Cena Noronha, com oito produções em cartaz de 5 a 10 de setembro.
Sobem aos palcos espetáculos de Pernambuco, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba e Rio Grande do Norte, além de companhias convidadas da França e Suíça.
Na abertura, o Cena recebe a companhia francesa Cia Malka no Teatro de Santa Isabel. Bailarinos franceses e brasileiros se encontram no espetáculo “Até Aqui Tudo Bem”, produto final da residência artística iniciada na edição de 2024.
A apresentação integra a Temporada França-Brasil 2025, iniciativa que celebra os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países. Da França, chegam também os espetáculos de dança “Chenn”, “Mes Horizons” e “Frida Kahlo”, criações da Touka Danses.
O show “Balancê Antropofágico” ocupa o Museu de Arte Sacra com apresentação da cantora e multi-instrumentista recifense YLA com o músico francês Jeff. Já o grupo franco-brasileiro Chanfrê faz releituras de renomados artistas francófonos, como Serge Gainsbourg e Alain Bashung.
A produção pernambucana de dança entra em cena com “Tudo Acontece na Bahia”, da Subitus Company; “Danças do Carnaval do Recife”, do Grupo de Dança do Laboratório de Extensão e Ensino de Dança (UFPE); “Mouras”, da Impacto FM (PE); e “Se Eu Fosse Eu”, de Luna Padilha (PE).
A renomada Focus Cia de Dança, do Rio de Janeiro, apresenta três espetáculos inéditos na cidade: “Trupe”, uma homenagem a artistas mambembes; “De Bach a Nirvana”, que cruza o erudito e o rock; e “Carlota Focus Dança Piazzolla”, inspirado nas composições de Astor Piazzolla e em homenagem às mestras da dança brasileira.
Tratando de temas urgentes, quatro espetáculos compõem a programação teatral do festival. Em “Gabri[ELAS]”, do Coletivo Mulheres da Vida (SP), a atriz Fernanda Viacava conta a trajetória de Gabriela Leite, criadora da grife Daspu e referência na luta pelos direitos das prostitutas.
O ator Igor Iatcekiw (SP) apresenta “Primavera Cega”, solo autoficcional que parte da relação com a mãe para falar de afetos, silêncios herdados, machismo, homofobia e Alzheimer.
Representando Pernambuco, Eron Villar e DJ Vibra encenam “Se Eu Fosse Malcolm”, performance inspirada no legado de Malcolm X. Outra produção local é “Contando Histórias”, do grupo Integrarte (PE), que, ambientado no contexto da pandemia, mostra artistas que vivem o sonho pelo reencontro no palco.
Serviço:
18º Festival Internacional Cena CumpliCidades
Quando: de 4 a 28 de setembro
Onde: Teatros de Santa Isabel, Parque, Hermilo, Apolo e Luiz Mendonça (Recife) e Museu de Arte Sacra de Pernambuco (Olinda)
Ingressos de R$ 20 a R$ 40, com algumas sessões gratuitas
Mais informações: @ccumplicidades e no site
Confira a programação completa:
04.09 - 19h
Teatro de Santa Isabel
Até Aqui Tudo Bem – Cia Malka (França) / Danças do Carnaval de Recife (LEED)
05.09 - 19h
Teatro de Santa Isabel
Tudo Acontece na Bahia – Subitus Company (PE)
05.09 - 19h
Teatro Hermilo
Gabri[Elas] – Coletivo Mulheres da Vida (SP)
06.09 - 19h
Teatro de Santa Isabel
Ne Me Jugez Pas & Scape – Marcelos Move Dance School (Suíça/Brasil)
06.09 - 19h
Teatro Hermilo
Primavera Cega – Igor Iatcekiw (SP)
10.09 - 19h
Teatro Apolo
Se Eu Fosse Malcolm? – Eron Villar e DJ Vibra (Recife)
11.09 - 18h
Teatro Apolo
Mouras - Impacto FM (Recife)
11.09 - 20h
Teatro Hermilo
Chenn / Frida Danse | A Coluna Quebrada / Mes Horizons - Touka Danses CDCN Guiana Francesa (França)
12.09 - 19h
Teatro Apolo
Se Eu Fosse Eu – Luna Padilha e convidados (Recife)
13.09 - 18h
Teatro Apolo
Contando Histórias – Integrarte (Recife)
14.09 - 16h
Museu de Arte Sacra de PE, Olinda
Balancê Antropofágico – YLA + Jeff (França | Brasil)
17 a 21.09
Teatro de Santa Isabel
Mostra de Coreografias Cena
19.09 - 20h
Teatro do Parque
Músicas do Mundo – Neris Rodrigues (Paulista-PE)
20.09 - 20h
Teatro do Parque
Banda Chanfrê (França | Brasil)
24.09 - 19h
Centro de Artes e Comunicação
Trupe – Focus Cia de Dança (RJ)
26.09 - 20h
Teatro Luiz Mendonça
De Bach a Nirvana – Focus Cia de Dança (RJ)
27.09 - 20h
Teatro Luiz Mendonça
Carlota: Focus Dança Piazzolla – Focus Cia de Dança (RJ)
28.09 - 11h30
Parque da Jaqueira
Trupe – Focus Cia de Dança (RJ)
*Com informações da assessoria de imprensa