CARNAVAL 2023 Festival Cena Peixinhos: música alternativa e independente no Bairro do Recife; veja programação Cena musical pernambucana se apresenta no palco no Cais da Alfândega na próxima segunda-feira (13); o acesso é gratuito

Integrando a programação de prévias carnavalescas do Recife, a 14º edição do Festival Cena Peixinhos "ocupa" o Bairro do Recife na próxima segunda-feira (13), precisamente no palco montado no Cais da Alfândega, com programação gratuita de shows, a partir das 17h.

Com o tema "Celebrando a Nossa Cena", o festival - que tem à frente na coordenação, o produtor cultural Harryson Moura - reverencia artistas locais, de regiões diversas do Estado. Entre as atrações, Nk Cumbia, Carranza e a artista recifense Barbarize.





Os shows - realizados com apoio da Prefeitura do Recife, por meio da Fundação de Cultura Cidade do Recife - vão alternar ritmos como o brega funk, a música eletrônica, o rock, hip hop, reggae e outros gêneros da Cultura Popular.





Veja a programação:



DJs Gordoz e Nk Cumbia

Luis Linz e Nailson Vieira, com o show "Cantando Nazaré"

Barbarize

Ataque Suicida

Carrana

Lamento Netro

Via Sat

OFICINAS

Além da programação de shows, o Festival Cena Peixinhos também vai oferecer oficinas para jovens e adultos de comunidades do Recife.



Mentoria para artistas e Fotografia DSLR são algumas das oficinas que serão ministradas gratuitamente. As inscrições, gratuitas, já foram encerradas.



Acompanhe a porgramação das aulas:



Oficina de Mentoria para artistas, grupos e pessoas interessadas em realizar inscrições em projetos de editais da Secretaria de Cultura da Cidade



Quinta-feira (9), das 8h às 13h, no Compaz Dom Helder Câmara



Oficina de fotografia DSRL



Segunda-feira (13), na Kaffa Estúdio Criativo



Oficina de Direitos Autorais



Quarta-feira (8), no Compaz Dom Helder Câmara, a partir das 16h





SERVIÇO

14º edição do Festival Cena Peixinhos



Onde: Cais da Alfândega (Bairro do Recife)

Quando: Segunda-feira (13), a partir das 17h

Acesso gratuito

