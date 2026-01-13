Música e gastronomia: "Festival do Chopp - Verão 2026" é opção no fim de semana do RioMar Recife
Com estrutura de palco e mesas, evento no RioMar acontece a partir desta sexta-feira (16)
O fim de semana vai ser de música e gastronomia das boas no RioMar Recife, dentro da programação do Festival do Chopp - marcado para esta sexta (16), sábado (17) e domingo (18), no estacionamento externo do mall, em frente às torres empresariais.
O evento, parceria com o Carnivoria e a cervejaria Babylon, traz experiência para quem curte um chopp e aos que não abrem mão de opções gastronômicas diversas, com cozinha pernambucana, nacional e também internacional.
Já no palco, Backstage e Kid Camaleão, Sambarasta, Zé Bob e Pimentel Band são algumas das atrações, mesclando ritmos assinados por artistas 'da terra'. O acesso ao festival é gratuito.
Veja programação:
Sexta-feira, 16
17h - DJ Tato Lima
17h30 - Zé Bob
19h - DJ Tato Lima
20h - Sambarrasta
Sábado, 17
12h - DJ Japa
14h30 - Malakoff
16h30 - DJ Japa
17h - Hella Good
19h - DJ Japa
19h30 - Pimentel Band
Domingo, 18
12h - DJ Ju Vieira
14h - Alekrin
16h - DJ Ju Vieira
16h30 - Backstage
18h30 - DJ Ju Vieira
19h - Kid Camaleão
SERVIÇO
Festival do Chopp no RioMar Recife
Quando: Sexta (16), a partir das 17h; Sábado (17) e Domingo (18), a partir das 12h
Onde: RioMar Shopping (estacionamento), em frente às torres empresariais - Av. República do Líbano, 251, Pina
Acesso gratuito
Informações: @riomar_recife