ZONA SUL Música e gastronomia: "Festival do Chopp - Verão 2026" é opção no fim de semana do RioMar Recife Com estrutura de palco e mesas, evento no RioMar acontece a partir desta sexta-feira (16)

O fim de semana vai ser de música e gastronomia das boas no RioMar Recife, dentro da programação do Festival do Chopp - marcado para esta sexta (16), sábado (17) e domingo (18), no estacionamento externo do mall, em frente às torres empresariais.

O evento, parceria com o Carnivoria e a cervejaria Babylon, traz experiência para quem curte um chopp e aos que não abrem mão de opções gastronômicas diversas, com cozinha pernambucana, nacional e também internacional.









Já no palco, Backstage e Kid Camaleão, Sambarasta, Zé Bob e Pimentel Band são algumas das atrações, mesclando ritmos assinados por artistas 'da terra'. O acesso ao festival é gratuito.



Veja programação:



Sexta-feira, 16



17h - DJ Tato Lima

17h30 - Zé Bob

19h - DJ Tato Lima

20h - Sambarrasta

Sábado, 17



12h - DJ Japa

14h30 - Malakoff

16h30 - DJ Japa

17h - Hella Good

19h - DJ Japa

19h30 - Pimentel Band

Domingo, 18



12h - DJ Ju Vieira

14h - Alekrin

16h - DJ Ju Vieira

16h30 - Backstage

18h30 - DJ Ju Vieira

19h - Kid Camaleão

SERVIÇO

Festival do Chopp no RioMar Recife

Quando: Sexta (16), a partir das 17h; Sábado (17) e Domingo (18), a partir das 12h

Onde: RioMar Shopping (estacionamento), em frente às torres empresariais - Av. República do Líbano, 251, Pina

Acesso gratuito

Informações: @riomar_recife



