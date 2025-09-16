A- A+

CINEMA Festival Cine Maré promove lançamento de curtas-metragens e rodas de conversa no Cinema São Luiz Com programação gratuita, evento ocorre neste sábado (20)

A segunda edição do Festival Cine Maré ocorre neste sábado (20), a partir das 14h, no Cinema São Luiz. Com entrada gratuita, o evento conta com rodas de conversa e estreias de cinco filmes de ficção.

Os cinco curtas-metragens fazem parte da mostra competitiva do festival. Além da sessão no cinema, eles serão exibidos na televisão aberta, na programação da TV Tribuna. As obras serão avaliadas pelo júri técnico e votação popular, com premiação em dinheiro para as três primeiras colocações.

Carol Vergolino, Heitor Dhalia e Erlânia Nascimento compõem o júri técnico. Estão na competição os curtas: “Atribulado, uma História de amor, crime e brega” (direção: Hood Bob); “Besta Fubana” (direção: Artia); “Ecos do Tempo” (direção: Renato Izaias); “Receptáculo” (direção: Isadora Clemente) e “Retrato Falado” (direção: Maria Rocha).



As produções foram incentivadas pelo Cine Maré. Durante seis meses, dez projetos foram selecionados para a oficina de roteiro, dos quais cinco avançaram para as etapas de direção, produção e filmagem.

Yane Marques, Kalor Pacheco, Carícia Nomy, João Henrique Souza, Erlânia Nascimento, Gleyci Nascimento e Gui Silva participam das rodas de conversas com profissionais do audiovisual.

O “after” do Cine Maré vai contar com música local, a partir das 22h, trazendo shows de Shevchenko, banda Espartilho e DJ Thalligeira, no Umbral das Artes, no Bairro de Santo Antônio.

O festival é financiado com recursos do edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio do Ministério da Cultura e da Secretaria de Cultura do Recife.

Serviço:

Festival Cine Maré (2ª edição)

Quando: Sábado (20), a partir das 20h

Onde: Cinema São Luiz (Rua da Aurora, 175, bairro da Boa Vista, centro do Recife)

Entrada gratuita

Confira a programação:

14h - Roda de conversa 1 - “Do lado de fora da tela: barreiras e resistências do cinema periférico”

Discussão sobre os obstáculos enfrentados por pessoas periféricas para acessar espaços de formação, produção e exibição audiovisual, e como iniciativas comunitárias têm criado caminhos alternativos para romper essas barreiras.

Mediação: Ingrid Veloso

Participação: Yane Marques, Kalor Pacheco, Carícia Nomy e João Henrique Souza

15h - Roda de conversa 2 - “Protagonismo em construção: narrativas negras e periféricas no cinema”

Mais do que ocupar as telas como personagens, é urgente ocupar também os espaços de criação, decisão e poder no cinema. Esta roda de conversa propõe refletir sobre o protagonismo de realizadores(as) negros(as) e periféricos(as) no roteiro, na direção e na produção, trazendo novas estéticas e perspectivas que questionam a narrativa hegemônica e apontam para um cinema mais diverso e representativo.

Mediação: Tássia Seabra

Participação: Erlânia Nascimento, Gleyci Nascimento e Gui Silva

18h - Mostra competitiva

Exibição dos cinco filmes incentivados pelo Cine Maré, que participam de uma mostra competitiva com votação popular e premiação em dinheiro para o primeiro, segundo e terceiro lugares.

“Atribulado, uma História de amor, crime e brega”- (direção: Hood Bob)

“Besta Fubana” - (direção: Artia)

“Ecos do Tempo” - (direção: Renato Izaias)

“Receptáculo” - (direção: Isadora Clemente)

“Retrato Falado” - (direção: Maria Rocha)

22h - Shows (after Cine Maré)

Local: Umbral das Artes - rua Ulhôa Cintra, nº 122 (na rua do Pagode do Didi)

Atrações de artistas e bandas de Pernambuco: Shevchenko, banda Espartilho e Dj Thalligeira

Entrada gratuita



*Com informações da assessoria de imprensa

