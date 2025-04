A- A+

AUDIOVISUAL Festival Internacional de Cinema Universitário de Pernambuco: 7ª edição está com inscrições abertas O MOV - Festival Internacional de Cinema Universitário de Pernambuco está com inscrições abertas até 25 de maio; edição acontece em setembro

Até 25 de maio estão abertas as inscrições da 7ª edição do MOV - Festival Internacional de Cinema Universitário - evento que acontece na primeira quinzena de setembro.



Realizadores podem submeter seus filmes por meio do site 'mov-festival.com'. No mesmo endereço é possível, também, verificar detalhes do regulamento da edição.



Com mostras nacionais e internacionais, oficinas e atividades formativas, o festival vai ocupar os cinemas São Luiz, o Cineteatro do Parque e o espaço da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).





"Em 2025 foram quase 15 mil pessoas acessando o festival, tanto presencial quanto online. Houve também a formação de mais de 80 alunos em oficinas e workshops. É dessa forma que o MOV busca aproximar a juventude e o público em geral do fazer audiovisual, por vezes distante da realidade da maioria das pessoas", ressalta Vinicius Gouveia, criador e diretor artístico do festival.

Curtas-Metragens

Com o intuito de difundir e exibir curtas realizados por universitários, secundaristas e estudantes de cursos de formação livre em vídeo e audiovisual, o MOV aceita inscrição de filmes com até 25 minutos de duração, e finalizados a partir de junho de 2023.



Vale destacar que é obrigatório que os diretores tenham e pelo menos mais um integrante da equipe estejam - ou tenham estado na ocasião da realização do curta - matriculados em uma das modalidades de ensino.

O MOV

Criado em 2014, o MOV - Festival Internacional de Cinema Universitário, que conta com incentivo do Funcultura, por meio da Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo do Estado, foi pensado como resposta ao aumento na oferta de graduações em audiovisual nas universidades brasileiras.



No decorrer de suas seis edições, o festival se tornou o primeiro evento do gênero no eixo Norte/Nordeste, com projeção internacional e se estabelecendo como uma vitrine forte de difusão e exibição da produção de cinema de novos realizadores.



SERVIÇO

7ª edição do MOV - Festival Internacional de Cinema Universitário

Inscrições abertas até 25 de maio neste link

Informações: @movfestival

Veja também