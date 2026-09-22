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AUDIOVISUAL Festival de Cinema de Triunfo: inscrições para filmes de todo o Brasil abrem em outubro Marcado para acontecer entre os dias 6 e 12 de dezembro, festival recebe inscrições a partir de 1º de outubro

Interessados em participar da 17ª edição do Festival de Cinema de Triunfo, marcada para acontecer entre os dias 6 e 12 de dezembro, na cidade do Sertão pernambucano, podem realizar inscrições a partir do próximo dia 1º de outubro.

Produtores e realizadores podem inscrever trabalhos para as mostras competitivas, através do Mapa Cltural de Pernambuco até 15 de outubro.

Na edição 2026, o tema "No Cinema do Sertão Nasce a Flor do Amanhã" vai moldar o festival, que ganha inspiração dos versos de Rogaciano Leite "Sou do Pajeú das Flores, tenho razão de cantar".

A ideia é celebrar a força criativa da Região, assim como convidar pessoas sobre futuros possíveis para o audiovisual, tendo o cinema como um fazer artístico de renovação constante. Categorias

O edital 2026 do festival, que pode ser acessado através deste link, contempla seis categorias competitivas: Longa Nacional, Curta ou Média-Metragem Nacional, Curta ou Média-Metragem Pernambucano, Curta ou Média-Metragem Infantojuvenil Nacional e Curta ou Média-Metragem dos Sertões, além de Filme Experimental. Podem ser inscritas obras finalizadas entre os anos de 2024 e 2026, em diferentes gêneros e linguagens, a exemplo de documentários, ficção, animação e videoclipe, entre outros formatos.



Vale ressaltar que na categoria de Curta ou Média-Metragem dos Sertões, o direcionamento é a obras realizadas em municípios do Semiárido nordestino ou dirigidas por pessoas que residam neste território há pelo menos 24 meses.



Já em Filme Experimental serão contemplados produções autorais de baixo ou baixíssimo orçamento, incluindo trabalhos realizados por coletivos, escolas e outras iniciativas, com celulares e outros meios de produção.



Premiação

Serão concedidos prêmios em dinheiro, com valores entre R$ 2 mil e R$ 6 mil. O Troféu Caretas também será entregue pelo festival, a categorias técnicas. E o Troféu Fernando Spencer será concedido ao vencedor de Melhor Personagem.



SERVIÇO

17ª Edição do Festival de Cinema de Triunfo

Quando: de 6 a 12 de dezembro

Onde: Triunfo, Sertão pernambucano

Inscrições abertas de 1º a 15 de outubro

Onde: Mapa Cultural de Pernambuco (link)









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