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Música Festival Clássicos do Brasil anuncia programação completa da 2ª edição no Recife; confira Evento acontecerá no Parque Dona Lindu nos dias 6 e 7 de novembro, com Seu Jorge, Alcione, Marcelo D2, Nando Reis, Lula Queiroga, Mundo Livre S/a e Spok entre as atrações

A segunda edição do Clássicos do Brasil, festival que celebra os grandes ícones da música nacional, volta ao Recife, em formato outdoor, no Parque Dona Lindu, à beira-mar da Praia de Boa Viagem. Segundo a organização, a curadoria do evento "reúne samba, rock, frevo, MPB e os sons que definem a identidade cultural do país".

O festival está marcado para os dias 6 e 7 de novembro, com nomes de peso da música brasileira, com Seu Jorge, Alcione, Marcelo D2, Nando Reis, entre outras as atrações. Os ingressos, a partir de R$ 80, já estão em pré-venda na Bilheteria Digital. Para o dia 8, o festival convida as famílias para um “Domingo no Parque”, com celebração à cultura pernambucana e shows gratuitos de representantes da música produzida no estado: Lula Queiroga, Mundo Livre S/A e SpokFrevo Orquestra.

Segunda edição no Recife

A volta ao Recife não é por acaso. O Clássicos do Brasil nasceu no Rio de Janeiro, em 2023, mas com ouvidos atentos ao Nordeste, com uma agenda dominada por artistas pernambucanos. Em 2025, realizou sua primeira edição no Recife, no Classic Hall. Agora, em formato fora das quatro paredes, como também acontece no Rio, oferece localização privilegiada, em espaço amplo e aberto, de convivência para todos os públicos e com infraestrutura que contempla praça de alimentação, área para PcD e ambientes interativos.

Destaques da programação

Na abertura oficial do festival, no dia 6 de novembro, atrações que vão do samba ao hip-hop. Alcione sobe ao palco para relembrar cinco décadas de uma carreira que é patrimônio da música brasileira, com sucessos que emocionam gerações. Seu Jorge, que acaba de lançar o álbum “The Other Side”, traz repertório que transita entre o samba, o soul e a MPB. E Marcelo D2 garante a vibe do hip-hop com samba no pé, representando como poucos a mistura que define o Brasil.

No sábado, 7 de novembro, é a vez de Nando Reis, um dos mais respeitados cantores e compositores do país, apresentar seu show de sucessos que passeia por sua carreira solo e pelos clássicos que ajudou a criar. CPM22 também chega ao Recife com a turnê dos 30 anos da banda e Humberto Gessinger, com suas mais de quatro décadas de carreira, também sobe ao palco.

Encerrando o festivak, no domingo, 8 de novembro, a cultura pernambucana será celebrada dentro da ação “Domingo no Parque”, quando o festival convoca as famílias para uma tarde de shows gratuitos com grandes nomes da música do Estado. Lula Queiroga, Mundo Livre S/A e SpokFrevo Orquestra.

SpokFrevo Orquestra Foto: JP Lima/Divulgação

Lula Queiroga Foto: Raquel Dantas/Divulgação

Mundo Livre S/A Foto: @caiocads/Divulgação

Seu Jorge Foto: Divulgação

Nando Reis Foto: Felipe Souto Maior/Divulgação

Marcelo D2 Foto: Gabriel Motx/Divulgação

CPM 22 Foto: Divulgação

Humberto Gessinger Foto: Luigi Vieira/Divulgação

Alcione Foto: Vinicius Mochizuki/Divulgação

Sobre o Clássicos do Brasil

Criado pela produtora carioca PECK para celebrar canções e artistas brasileiros atemporais, o Festival Clássicos do Brasil nasceu no Rio de Janeiro, em 2023, ano em que homenageou o Nordeste levando à Marina da Glória grandes expoentes da música e da culinária da região.



O projeto garantiu suas edições seguintes não apenas no Rio de Janeiro, mas também em Pernambuco, com uma estreia no Recife, em abril de 2025. Em 2026, o Clássicos do Brasil acontece em duas capitais quase que simultaneamente.

PROGRAMAÇÃO:

Sexta | 6 de novembro

Alcione

Marcelo D2

Seu Jorge

Sábado | 7 de novembro

CPM22

Humberto Gessinger

Nando Reis

Domingo | 8 de novembro

Lula Queiroga

Mundo Livre S/A

Spok Frevo Orquestra

SERVIÇO:

Festival Clássicos do Brasil

Quando: 6, 7 e 8 de novembro de 2026

Onde: Parque Dona Lindu: Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife

Ingressos:

Dias 6 e 7 de novembro: pré-venda a partir de R$ 80

Dia 8 de novembro: entrada gratuita

Vendas e retirada de ingressos: no site Bilheteria Digital

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