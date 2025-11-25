A- A+

litoral Festival Cultura e Transversalidades ganha primeira edição no Cabo de Santo Agostinho Programação gratuita conta com exibições de filmes, apresentações culturais e workshops

O Instituto Materialize Ideias realiza, desta quinta-feira (27) até o domingo (30), a primeira edição do Festival Cultura e Transversalidades. A iniciativa, que celebra a arte pernambucana, ocorre na sede do Ponto de Cultura Farol de Ideias, localizada na Estrada de Calhetas, no Cabo de Santo Agostinho.

A abertura da programação conta com a estreia do Cineclube Marisco, com mostra de curtas, médias e longas-metragens brasileiros. Nesta noite, a partir das 19h, será exibido o filme “Esperantivo: uma vida em poesia”, documentário de Jefte Amorim que aborda a vida e a obra do Poeta Esperantivo, mestre da cultura popular do Cabo, que enfrentou a depressão e encontrou na poesia um meio para se reinventar.

Na sexta-feira (28), o público pode conferir “Daquele instante em diante”, de Rogério Velloso, que traz a biografia Itamar Assumpção. A exibição é cedida pelo Itaú Cultural Play. No mesmo dia, será apresentada a animação “Caeté”, produzida pelos estudantes da EREM Senador Fernando Pessoa de Queiroz.

Os dois últimos dias do festival são voltados à formação, com dois workshops. No encerramento da programação, o Boi da Lua realiza um cortejo, seguido de apresentação do Coco de Roda e Ciranda do Grupo Mestre Goitá.

Quinta-Feira (27)

19h – Cineclube Marisco

“Esperantivo: uma vida em poesia” (Documentário, 2025, 45 min, Dir. Jefte Amorim)

Pós-Exibição: Debate sobre o filme e Sarau de Poesia

Sexta-feira (28)

19h – Cineclube Marisco

“Caeté” (Animação, 2025, 3min, dir. estudantes da EREM Senador Fernando Pessoa de Queiroz)

“Daquele instante em diante” (documentário, 2010, 109 minutos, dir. Rogério Velloso)

Pós-Exibição: Debate sobre os filmes

Sábado (29)

9h às 12h – 14h às 17h: Workshop “A história do Cabo: Narrativas Decoloniais” com Enerson Silva

17h Ensaio Aberto Grupo de Percussão Cultura e Transversalidades

Domingo (30)

9h às 12h – 14h às 17h: Workshop de Ciranda e Coco de Roda com Mestre João Goitá

17h – Cortejo do Boi da Lua

18h – Coco de Roda e Ciranda do Mestre Goitá

