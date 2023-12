Festival cultural "Uma Só Voz", que promove a inclusão de PCDs, será realizado neste sábado (16)

A- A+

A segunda edição do Festival “Uma Só Voz” será realizada neste sábado (16), no Compaz Ariano Suassuna, localizado no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. O evento, que se inicia às 14h, incentiva a inclusão de pessoas com deficiência através da música, danças e artes visuais.

Realizado pela Associação Mães e Anjos Azuis, com apoio do Compaz, o festival tem o objetivo de protagonizar pessoas com deficiência por meio de expressões artísticas e culturais. A arte é uma grande aliada para a inclusão das pessoas com deficiência. Através dela, PCDs desenvolvem autoconhecimento, socialização e elevação da autoestima.

A programação contará com exposição de artes e exibições de músicas e danças. O locutor Domingos Sávio comandará a apresentação. A entrada é gratuita.

O festival foi idealizado pela pedagoga Andreza de Castro, inspirado na filha Ana Clara, adolescente atípica que dança desde criança. “Ela ama dançar, o que sempre contribuiu muito para sua socialização e desenvolvimento. Precisamos olhar as pessoas além do diagnóstico”, declara a pedagoga.

Festival "Uma Só Voz". Foto: Arte/Divulgação

Vários artistas e grupos artísticos confirmaram presença no evento. A banda Força Especial do Cervac, a companhia teatral e o grupo de dança Down+, a companhia Talento Raro da Amar e o coral e o grupo de dança da Apae se apresentarão no festival, além de artistas plásticos do grupo Super Mães Autismo.

Além disso, o evento contará com obras do pintor e artista plástico Lucas Moraes, com a apresentação da dançarina surda Juliana Melo e uma cantata de Natal apresentada por crianças e adolescentes da Associação Mães e Anjos Azuis.

Em sua primeira edição, em 2019, o festival “Uma Só Voz” foi realizado no Centro Cultural dos Correios.

O evento contará com tradução em tempo real dos intérpretes de Libras da ETE Almirante Soares Dutra.



Serviço

Festival Uma Só Voz

Local: Compaz Ariano Suassuna, bairro do Cordeiro, em Recife

Data e horário: 16 de dezembro, a partir das 14h

Entrada gratuita.

