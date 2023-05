A- A+

INFANTIL Festival da Criança movimenta o campus da UFPE no Recife neste final de semana; veja as atrações Evento ocorre na Concha Acústica da UFPE, com apresentações musicais, oficinas, contação de histórias e outras atividades

A terceira edição do Festival da Criança ocorre neste sábado (3) e no domingo (4), na Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Das 14h às 18h, a programação é gratuita e envolve magia, malabares, contação de história, oficinas e muita música para os pequenos.

No sábado, o evento começa com os truques do mágico Rodrigo Lima. Depois Mari Bígio e Banda se apresentam. O Grupo Infantil Arco de Flores e a oficina Corpos Brincantes, com Anne Costa, além de atividades lúdicas e sensoriais voltadas especialmente para a primeira infância, com a Casa das Asas, o Novo Quintal e o Caminhão da Primeira Infância, completam a programação.

Os shows da Banda Mini Rock e de Lulu Araújo animam o domingo. A programação conta ainda com apresentações de Carol Levy e do Palhaço Lui, personagem de Luciano Pontes. Além das atrações no palco, o festival conta com o Polo de Vivências, que oferece oficinas de circo, avião de papel, bolha de sabão, brincadeiras e espaço de troca de cartas Pokémon.



Criado pela artista Lulu Araújo, o Festival da Criança será realizado com recursos do Sistema de Incentivo à Cultura, da Prefeitura do Recife. Neste ano, o evento encerra a 9ª Semana do Bebê e ocorre em paralelo ao Curta a UFPE, projeto que oferece atividades esportivas, vacinação e feirinhas dentro do campus.



