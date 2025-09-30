A- A+

PROGRAMAÇÃO Festival Damas da Arte movimenta Olinda com protagonismo feminino na cultura popular Evento gratuito reúne feira de artesanato, oficinas, debates e shows no Mercado Eufrásio Barbosa entre sexta (3) e domingo (5)

Olinda sedia, a partir desta sexta-feira (3), a primeira edição do Damas da Arte – Festival de Cultura Popular, no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa.

Até domingo (5), o evento vai reunir artistas e produtoras culturais de Pernambuco, Paraíba e Brasília em uma programação gratuita que inclui feira de artesanato, oficinas, debates, painéis de discussão, palestras e apresentações musicais.

A feira Damas da Arte será realizada nos três dias de festival, com destaque para o trabalho artesanal de mulheres do Nordeste.

Todas as atividades são abertas ao público, mas as vagas de oficinas, palestras e painéis são limitadas e os ingressos devem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla.

Entre as atrações artísticas, estão a multiartista paraibana Luana Flores, que se apresenta pela primeira vez em Olinda, a pernambucana Poli, cantora, compositora e percussionista, e o show de encerramento no domingo (5) com Flaira Ferro, um dos principais nomes da nova música de Pernambuco.

“A importância do festival vai além da programação. É um encontro na luta pela equidade de gênero no meio artístico, um espaço de protagonismo para artistas e empreendedoras. Nossa meta é que não seja apenas uma celebração pontual, mas uma ferramenta de transformação e fortalecimento da rede de colaboração entre mulheres”, afirmou a produtora cultural Laíse Souza, coordenadora geral do evento.

Programação completa:

Sexta (03/10) – A partir das 14h

Feira de artesanato: Damas da Arte

Workshop: AGBÊ e Dança invisível | Junia Jun (Brasília-DF)

Palestra: “Direitos autorais e distribuição de músicas em plataformas digitais” | Jessica Brito (ONErpm)

Painel de discussão: Produção e espaços culturais | Andala Quituche (Museu das Tradições, Aliança-PE), Guida Gomes (Instituto Casa Astral, Recife-PE), Gabriela Dias (Terra Polo Cultural, Recife-PE).

Show: Luana Flores (João Pessoa-PB)

Sábado (04/10) - A partir das 14h

Feira de artesanato: Damas da Arte

Workshop: Cavalo Marinho | Gabriela Salustiano (Olinda-PE)

Palestra: Cultura Afro-Brasileira | Mirela Cavalcanti (Pedagoga e integrante do Afoxé Alafin Oyó)

Painel de discussão: Mestras, saberes populares | Mestra Nice Teles (Cavalo Marinho, Condado-PE), Mestra Ana Lúcia (Coco de Roda, Olinda-PE), Mestra Joana Cavalcante (Maracatu Baque Virado, Recife-PE)

Show: Poli (Recife-PE) - Show da Raiz ao Canto

Domingo (05/10) – A partir das 13h

Feira de artesanato - Damas Da Arte

Workshop: “Frevo, corpo e movimento” | Maria Flor (Recife-PE)

Palestra: “Publicidade - Histórias que vendem” | Gio Figueiredo (Produtora da Globo PE)

Painel de discussão: “Economia criativa e empreendedorismo” | Enaile Lima (Instituto Materialize Ideias - Cabo-PE), Concita Carvalho (Diretora de Economia Criativa, Igarassu-PE), Roberta Meneses (Supervisora de Pequenos Negócios da AGE - PE)

Show: Flaira Ferro (Recife-PE)

Serviço

Damas da Arte – Festival de Cultura Popular

Dias: 03, 04 e 05 de outubro de 2025.

Sexta e sábado, 14h às 20h | Domingo, 13h às 19h.

Local: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa – Largo do Varadouro, Olinda

Entrada: gratuita | Classificação: Livre

Inscrições para atividades formativas: Sympla

Com informações da assessoria de imprensa

