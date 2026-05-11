Festival PE na Dança: 3ª edição passa pela Mata Norte e vai até o Sertão do Moxotó

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De apresentações artísticas a escutas públicas, passando pela Mata Norte, Região Metropolitana e Sertão do Moxotó. Assim será a circulação da 3ª edição Festival PE na Dança, com início a partir da próxima sexta-feira (15), com programação em Glória do Goitá.



Projeto, idealizado pelo Governo do estado, por meio da Secretaria de Cultura, realiza ações nas macorregiões de Pernambuco e segue até o mês de junho, com encerramento em Limoeiro, no Agreste Setentrional.



Com acesso gratuito ao público, a edição atual inclui o Cine Dança, com exibições dos espetáculo "Corpo Onírico", "Bailarinas em Suspeição", "Dança Macabra"e "Afluir".









Palestras com as realizadores e cada uma das cidades também integra a agenda de atividades, que conta ainda com oficinas, ações formativas e bate-papo acerca de processos criativos com artistas e plateia.

Da Mata Norte ao Sertão

Com start em Glória do Goitá, na Mata Norte, a edição do Festival PE na Dança segue para Arcoverde, no Sertão. De lá para Igarassu, na Região Metropolitana, logo após em Limoeiro, no Agreste, acontece o encerramento.

"O PE na Dança é uma ação que fortalece ainda mais a dança como expressão artística de transformação social (...) Reforçamos o compromisso da governadora Raquel Lyra com a valorização de artistas, coletivos e equipamentos culturais, consolidando a cultura como um importante vetor de desenvolvimento socioeconomico", destaca a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula.



PROGRAMAÇÃO



Mata Norte/Glória do Goitá

Onde: Onde: Centro Cultural Mestre Zé Lopes



Sexta, 15 de maio

9h às 12h - Oficina "Simplificando a Contratação Cultural e o Acesso a Editais", com Janaína Gomes e Cllau Soares

15h às 17h - Escuta Pública "A Dança é para Todos!"

19h às 20h30 - Cine Dança com exibição das quatro videodanças selecionadas e palestra de Marina Mahmood



Sábado, 16 de maio

13h às 16h - Oficina "Semeando o Breaking", com Yang

19h - Aula-espetáculo "Catirina: três etapas de uma vida", com mestra Nice Teles + bate-papo



Domingo, 17 de maio

13h às 16h - Oficina "Semeando o Breaking", com Yang

19h - Resultado da oficina e apresentação do solo "Emoriô", com Wanderson Henrique da Rocha (Catito) e bate-papo

20h30 - Encerramento da etapa Glória do Goitá



Sertão do Moxotó/Arcoverde

Onde: Sesc Arcoverde



Sexta-feira, 29 de maio

9h às 12h - Oficina "Simplificando a Contratação Cultural e o Acesso a Editais", com Janaína Gomes e Cllau Soares

15h às 17h - Escuta Pública "A Dança é Para Todos!"

19h às 20h30 - Cine Dança com exibição das videodanças e palestra de Marcela Rabelo



Sábado, 30 de maio

9h às 12h - Oficina "Quando o Corpo Filma: Oficina de Criação em Videodança", com Marcela Rabelo

12h - Ato 1 da performanca urbana "A Cidade Projetada em Mim, Foi Pensada para Quais Corpos?", com saída do Sesc Arcoverde

19h - Apresentação do Ato 2 da performance, com Gabi Beneditta + bate-papo



Domingo, 31 de maio

9h às 12h - Oficina de criação em videodança, com Marcela Rabelo

19h - Apresentação do trabalho "Reverbera", do Núcleo de Pesquisa em Dança do Sesc Arcoverde, seguida do espetáculo "Os Três Amores do Rei de Oyo", da Companhia Oba Ayiê

Bate-papo co o público e encerramento da etapa Arcoverde



Região Metropolitana/Igarassu

Onde: Centro de Artes e Cultura de Igarassu



Sexta-feira, 5 de junho

9h às 12h - Oficina "Simplificando a Contratação Cultural e o Acesso a Editais", com Janaína Gomes e Cllau Soares

15h às 17h - Escuta Pública "A Dança é Para Todos!"

19h às 20h30 - Cine Dança com exibição das videodanças e palestra de Marcelo Sena



Sábado, 6 de junho

13h às 16h - Oficina "Corpo, Memória e Território", com Gabriela Cristina Barbosa de Moura

19h - Apresentação "Calunga - A Morada das Ancestrais", com Janaína Santos + bate-papo



Domingo, 7 de junho

13h às 16h - Segunda turma da oficina "Corpo, Memória e Território"

19h - Apresentação "Os Guerreiroa - A Luta pela Sobrevivência", com o Balé Afro Raízes + bate-papo

20h30 - Encerramento da etapa Igarassu



Agreste/Limoeiro

Onde: Centro de Criação Galpão das Artes



Sexta-feira, 12 de junho

9h às 12h - Oficina "Simplificando a Contratação Cultural e o Acesso a Editais", com Janaína Gomes e Cllau Soares

15h às 17h - Escuta Pública "A Dança é Para Todos!"

19h às 20h30 - Cine Dança com exibição das videodanças e palestras de Gabi Holanda

Sábado, 13 de junho

13h às 16h - Oficina "Corpo-ambiente em fluxo", com Gabi Holanda

19h - Apresentação "Da Lama aos Céus", com o Grupo Paralelo + bate-papo



Domingo, 14 de junho

13h às 16h - Segunda turma da oficina "Corpo-ambiente em fluxo"

19h - Apresentação "Pisadas", com o Grupo Manifesto Cultura Popular + bate-papo

20h30 - Encerramento da etapa Limoeiro e do Festival PE na Dança 2026



SERVIÇO

3ª ediçao Festival PE na Dança

Quando: de de 15 de maio a 14 de junho

Onde: Glória do Goitá, Arcoverde, Igarassu e Limoeiro

Acesso gratuito

Informações:

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