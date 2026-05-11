Festival PE na Dança: 3ª edição passa pela Mata Norte e vai até o Sertão do Moxotó
Projeto circula com apresentações artísticas, oficina, palestras e outras ações, a partir desta sexta-feira (15)
De apresentações artísticas a escutas públicas, passando pela Mata Norte, Região Metropolitana e Sertão do Moxotó. Assim será a circulação da 3ª edição Festival PE na Dança, com início a partir da próxima sexta-feira (15), com programação em Glória do Goitá.
Projeto, idealizado pelo Governo do estado, por meio da Secretaria de Cultura, realiza ações nas macorregiões de Pernambuco e segue até o mês de junho, com encerramento em Limoeiro, no Agreste Setentrional.
Com acesso gratuito ao público, a edição atual inclui o Cine Dança, com exibições dos espetáculo "Corpo Onírico", "Bailarinas em Suspeição", "Dança Macabra"e "Afluir".
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Palestras com as realizadores e cada uma das cidades também integra a agenda de atividades, que conta ainda com oficinas, ações formativas e bate-papo acerca de processos criativos com artistas e plateia.
Da Mata Norte ao Sertão
Com start em Glória do Goitá, na Mata Norte, a edição do Festival PE na Dança segue para Arcoverde, no Sertão. De lá para Igarassu, na Região Metropolitana, logo após em Limoeiro, no Agreste, acontece o encerramento.
"O PE na Dança é uma ação que fortalece ainda mais a dança como expressão artística de transformação social (...) Reforçamos o compromisso da governadora Raquel Lyra com a valorização de artistas, coletivos e equipamentos culturais, consolidando a cultura como um importante vetor de desenvolvimento socioeconomico", destaca a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula.
PROGRAMAÇÃO
Mata Norte/Glória do Goitá
Onde: Onde: Centro Cultural Mestre Zé Lopes
Sexta, 15 de maio
9h às 12h - Oficina "Simplificando a Contratação Cultural e o Acesso a Editais", com Janaína Gomes e Cllau Soares
15h às 17h - Escuta Pública "A Dança é para Todos!"
19h às 20h30 - Cine Dança com exibição das quatro videodanças selecionadas e palestra de Marina Mahmood
Sábado, 16 de maio
13h às 16h - Oficina "Semeando o Breaking", com Yang
19h - Aula-espetáculo "Catirina: três etapas de uma vida", com mestra Nice Teles + bate-papo
Domingo, 17 de maio
13h às 16h - Oficina "Semeando o Breaking", com Yang
19h - Resultado da oficina e apresentação do solo "Emoriô", com Wanderson Henrique da Rocha (Catito) e bate-papo
20h30 - Encerramento da etapa Glória do Goitá
Sertão do Moxotó/Arcoverde
Onde: Sesc Arcoverde
Sexta-feira, 29 de maio
9h às 12h - Oficina "Simplificando a Contratação Cultural e o Acesso a Editais", com Janaína Gomes e Cllau Soares
15h às 17h - Escuta Pública "A Dança é Para Todos!"
19h às 20h30 - Cine Dança com exibição das videodanças e palestra de Marcela Rabelo
Sábado, 30 de maio
9h às 12h - Oficina "Quando o Corpo Filma: Oficina de Criação em Videodança", com Marcela Rabelo
12h - Ato 1 da performanca urbana "A Cidade Projetada em Mim, Foi Pensada para Quais Corpos?", com saída do Sesc Arcoverde
19h - Apresentação do Ato 2 da performance, com Gabi Beneditta + bate-papo
Domingo, 31 de maio
9h às 12h - Oficina de criação em videodança, com Marcela Rabelo
19h - Apresentação do trabalho "Reverbera", do Núcleo de Pesquisa em Dança do Sesc Arcoverde, seguida do espetáculo "Os Três Amores do Rei de Oyo", da Companhia Oba Ayiê
Bate-papo co o público e encerramento da etapa Arcoverde
Região Metropolitana/Igarassu
Onde: Centro de Artes e Cultura de Igarassu
Sexta-feira, 5 de junho
9h às 12h - Oficina "Simplificando a Contratação Cultural e o Acesso a Editais", com Janaína Gomes e Cllau Soares
15h às 17h - Escuta Pública "A Dança é Para Todos!"
19h às 20h30 - Cine Dança com exibição das videodanças e palestra de Marcelo Sena
Sábado, 6 de junho
13h às 16h - Oficina "Corpo, Memória e Território", com Gabriela Cristina Barbosa de Moura
19h - Apresentação "Calunga - A Morada das Ancestrais", com Janaína Santos + bate-papo
Domingo, 7 de junho
13h às 16h - Segunda turma da oficina "Corpo, Memória e Território"
19h - Apresentação "Os Guerreiroa - A Luta pela Sobrevivência", com o Balé Afro Raízes + bate-papo
20h30 - Encerramento da etapa Igarassu
Agreste/Limoeiro
Onde: Centro de Criação Galpão das Artes
Sexta-feira, 12 de junho
9h às 12h - Oficina "Simplificando a Contratação Cultural e o Acesso a Editais", com Janaína Gomes e Cllau Soares
15h às 17h - Escuta Pública "A Dança é Para Todos!"
19h às 20h30 - Cine Dança com exibição das videodanças e palestras de Gabi Holanda
Sábado, 13 de junho
13h às 16h - Oficina "Corpo-ambiente em fluxo", com Gabi Holanda
19h - Apresentação "Da Lama aos Céus", com o Grupo Paralelo + bate-papo
Domingo, 14 de junho
13h às 16h - Segunda turma da oficina "Corpo-ambiente em fluxo"
19h - Apresentação "Pisadas", com o Grupo Manifesto Cultura Popular + bate-papo
20h30 - Encerramento da etapa Limoeiro e do Festival PE na Dança 2026
SERVIÇO
3ª ediçao Festival PE na Dança
Quando: de de 15 de maio a 14 de junho
Onde: Glória do Goitá, Arcoverde, Igarassu e Limoeiro
Acesso gratuito
Informações: