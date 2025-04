A- A+

DANÇA 28º Festival Internacional de Dança do Recife tem convocatória de habilitação artística lançada Chamamento foi publicado nesta terça-feira (29) no Diário Oficial; inscrições abrem a partir de 13 de maio

Em clima pelo Dia da Dança, celebrado nesta terça-feira (29), foi dada a largada para o 28º Festival Internacional de Dança do Recife (FIDR) com chamamento para habilitação de espetáculos da arte, assim como exposições, performances e produções audiovisuais que contemplem a linguagem.



Lançada pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, a convocatória abre o período de inscrições a partir do próximo dia 13 de maio, seguindo abertas até 30 do mesmo mês.



Interessados podem realizar a inscrição no site www.culturarecife.com.br.



Projetos referentes a espetáculos inéditos e não inéditos, exposições relacionadas com a linguagem da dança, a exemplo de fotografia, escultura, assim como performances e produções audiovisuais em dança, podem ser submetidos.









Não serão consideradas as propostas que estiveram nas últimas três edições do Festival, ou seja, nos anos de 2022, 2023 e 2024.

Quem pode participar

Podem participar da convocatória artistas, coletivos e grupos de dança do País, e também internacionais.



Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, incluindo MEI, também podem participar.



Vale ressaltar que cada proponente pode inscrever mais de uma proposta.



Avaliação e programação

As propostas vão ser avaliadas em duas etapas, a documental e a artística.



No caso da etapa artística, a análise será feita por uma comissão formada por pareceristas especialistas na linguagem.



Já a programação da 28ª edição do Festival vai ser definida por uma comissão organizadora composta por representantes do Conselho Municipal de Política Cultural da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.



Serão levadas em conta, prioritariamente, a classificação das propostas aprovadas, o perfil curatorial do evento, bem como a adequação aos locais de apresentação, entre outros critérios.



A primeira lista de hablitados está programada para ser publicada no próximo mês de julho.

Atendimento

Os proponentes, durante o período de inscrição, vão poder contar com atendimento presencial e por telefone no Núcleo de Cultura Cidadã.



O espaço, localizado no Pátio de São Pedro (Casa 39), tem funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Já o contato telefônico para atendimento é o (81) 9 9321-1517.



Dúvidas também podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected]

SERVIÇO

Convocatória para a 28ª edição do Festival Internacional de Dança do Recife (FIDR)

Inscrições abertas entre os dias 13 e 30 de maio neste link



