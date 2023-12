Festival Danças Negras ocupa a Caixa Cultural, neste fim de semana; confira a programação

A- A+

A Caixa Cultural Recife recebe, na sexta-feira (15), sábado (16) e domingo (17), uma programação especial do primeiro Festival de Danças Negras, promovido pela Gira Ara Dúdú e que ocorre também em outros espaços culturais da cidade. Todas as atividades são gratuitas e incluem oficinas, giras e instalação de arte e tecnologia.

O evento traz a reflexão da temática “O Que O Corpo Negro Come?”. A Gira Ara Dúdú nasce do movimento de Jamila Marques, Renata Mesquita e Dandara Marques, todas mulheres negras, mães, artistas e pesquisadoras que juntas formam o núcleo Ara Agontimé.

Iniciando a programação, na sexta-feira (15), as Giras de Experimentos Dançantes (GEDs) reúnem performances, exibição de vídeos e vivências, a partir das 14h, com mediação e curadoria de Diogo Lins.

Programação

Ainda na sexta-feira (15), às 9h, ocorre a atividade Mojubá: Corpo em Movimento, Com as Brincadeiras Africanas de Weza, voltada para crianças. A ação é conduzida pela facilitadora Maria Livreira e as inscrições podem ser realizadas pelo link.

Já no sábado (16), a programação conta com a Gira - Afrofagia: O Que Alimenta o Corpo Negro?, com Iara Izidoro, Tieta, mediação e debate Akuenda, na Sala Multimídia, a partir das 13h. A Mostra Negra de Videodanças, com mediação e curadoria de Sophia Wiliams (PE), tem exibição na Sala Multimídia, no sábado (16), às 18h, e no domingo (17), a partir das 10h.

No domingo (17), às 9h, será a vez da vivência interativa de dança Orun para Erê, ministrada por Orun Santana. Inscrições pelo link.

Entre os representantes do movimento da Gira, destacam-se participantes de Pernambuco e de outros estados, como Lelo (PE), Maria Livreira (PE), Orun Santana (PE), Diogo Lins (PE), Emerson Dias (PE), Lua Maria (PE), Una (PE), Helaynne Sampaio Viana (PE), Orí Cia de Dança (PE), Moabia Ferreira (PE), Deybson de Oxalá (PE), Danielle Vieira (PE), Elaine de Oxum (PE), Raquel Araújo (PE), Iara Izidoro (PE), Tieta (MA/CE), Akuenda (PE), Sophia Wiliams (PE), Ruanda (PE), Rayane Nátale Calixto (MG/RN), Guilherme Allain (PE), Camila Ribeiro (GO), Luís Eduardo (DF), Odara Nur Mahin/Resistência Bellyblack (RJ) e Victor Freitas (CE).

O festival tem a coordenação de curadoria realizada por Sophia Williams e Diogo Lins. A programação completa pode ser acessada no perfil do Instagram Gira Ara Dúdú (@GiraAraDudu).

Serviço:

Festival de Danças Negras

Local: Caixa Cultural Recife

Endereço: Av. Alfredo Lisboa, nº 505, Bairro do Recife

Datas: de 15 a 17 de dezembro de 2023 (sexta a domingo)

Informações: Site da Caixa Cultural | Instagram da Caixa Cultural do Recife (@ caixaculturalrecife)

Acesso para pessoas com deficiência

Programação completa do Festival: Instagram Gira Ara Dúdú (@GiraAraDudu)

