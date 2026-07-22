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TRADIÇÃO Festival das Bandeiras Juninas realiza cortejo cultural e religioso em Dois Unidos, neste domingo O desfile tem concentração às 14h, na Praça do Canavial, com caminhada em direção ao Ponto de Cultura Galpão do Vira

O bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife, vivencia neste domingo (26) a culminância do Festival das Bandeiras Juninas, realizado pelo terreiro Asé Iyálêmim e o Ponto de Cultura Galpão do Vira.

Após oficinas, rodas de diálogo, ensaios e encontros que vinham sendo realizados desde maio, o evento chega ao fim em um cortejo, com concentração às 14h, na Praça do Canavial. A caminhada segue até o Galpão do Vira, onde será montada a estrutura para as apresentações culturais.

O Maracatu Nação Cambinda de Oyá comanda a percussão durante todo o trajeto, acompanhado por outros grupos. Bailarinos do coco de roda Chinelo de Iaiá ficam responsáveis pela comissão de frente, conduzindo as bandeiras, a Estrela Matutina e a Chave de São Pedro. Membros de quadrilhas juninas também se juntam ao desfile.



Reconhecido como festival neste ano, o tradicional cortejo de bandeiras juninas existe há mais de três décadas. Ele foi criado por Mãe Vadinha e atualmente é perpetuado por sua filha, Laurinete Moraes, a Mãe Nete de Oxum, ialorixá, juremeira e detentora do título de Patrimônio Vivo do Recife desde 2024.

“O reconhecimento como um festival é também um resgate da memória de Mãe Vandinha, que por tanto tempo manteve esse trabalho no anonimato. Como filha e sucessora dela, continuo fazendo aquilo que ela fazia, só que de uma forma ainda maior. Isso é tão gratificante que não consigo nem explicar o tamanho da minha emoção”, declara Mãe Nete, em entrevista à Folha de Pernambuco.



Encerrando o ciclo junino e festejos de rua deste período, o evento cultural e religioso é celebrado no dia Dia de Sant'Ana, mas também manifesta a devoção a Santo Antônio, São João Batista e São Pedro. Segundo os seus organizadores, o objetivo é valorizar a cultura popular, a ancestralidade e as tradições afro-brasileiras.

A celebração não termina com o fim do cortejo. Depois do desfile, a partir das 17h, o público acompanha uma programação musical no Ponto de Cultura Galpão do Vira, com apresentações confirmadas de Lucas dos Prazeres, Chinelo de Iaiá e Trans Coco.

O Festival das Bandeiras Juninas conta ainda com outras atividades ao longo deste domingo. Fortalecendo a economia local, a Praça do Canavial recebe uma feira regional, a partir das 14h, com comidas típicas, artesanato e outros produtos de empreendedores da comunidade. Também será realizado o Concurso Gayrota Junina, voltado para a arte drag e que premiará a melhor performance com o valor de R$ 1 mil.

SERVIÇO

Festival das Bandeiras Juninas

Quando: domingo (26), a partir das 14h

Onde: Galpão do Vira - Rua do Canavial, 193, Dois Unidos, Recife

Acesso gratuito

Informações: @galpaodoviraoficial (Instagram)

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