Cultura Festival das Juventudes do Recife: sétima edição tem programação neste sábado (23), na Rua da Moeda O evento promovido pela Prefeitura do Recife segue movimentando a área central da Capital pernambucana

O 7º Festival das Juventudes do Recife segue movimentando a Capital pernambucana com arte e cidadania para quem vive na cidade e para os visitantes. A programação deste sábado (23) acontece a partir das 19h na Rua da Moeda, no Bairro do Recife, e engloba diversas atrações culturais, totalmente gratuitas.

O Festival iniciou no último domingo (17), no Paço do Frevo, com cinco horas dedicadas às batalhas de dança. Além deste sábado, o evento ainda acontece no dia 30 deste mês.

O cronograma do evento conta com as participações dos grupos: Reggae pelo Reggae, BAFRO e Baile da Boneka.

No dia 30 de novembro, a festa - Dia J - vai empolgar quem chegar no Cais da Alfândega, às 18h, também no Bairro do Recife.

DJ Gaby Lima, Jovem Artista, Dandara MC, Bione, UANA, O Kanalha e IDLIBRA estão na programação da noite.

“O Festival das Juventudes do Recife é um evento que tem como objetivo promover o direito à cultura e à cidade para quem é jovem e para quem é jovem há mais tempo. Para conhecer a programação, basta ir no nosso Instagram @sejuverecife. Serão dois finais de semana com muita diversão, muita música gratuita, uma oportunidade para vivenciar a cultura e a pluralidade da nossa cidade”, destacou o secretário executivo de Juventude do Recife, Marcone Ribeiro.

Em seis edições, o evento já alcançou mais de 50 mil pessoas, contando sempre com a colaboração de diversos órgãos públicos e organizações da sociedade civil.

