Festival de Animação de Jaboatão apresenta programação de cinema, teatro e manipulação de bonecos

A primeira edição do Festival de Animação de Jaboatão (Festaj), reverencia a manipulação de bonecos e objetos nas artes cênicas e no cinema, entre os dias 25 de março e 12 de abril, em Jaboatão dos Guararapes.



O evento propõe uma celebração das artes de animação, abordando os processos criativos nas duas linguagens. Na programação, além das apresentações artísticas, haverá cursos de formação, conversas com artistas, oficinas e uma mostra de cinema de stop motion, que explora as diversas técnicas de animação e seus processos de criação.



O Festaj foi idealizado para promover a troca de experiências entre profissionais das artes cênicas e do audiovisual, fomentando o debate sobre os processos de manipulação de objetos e personagens.

“O Festaj surgiu para dar visibilidade e fortalecer o campo da animação, tanto no cinema quanto no teatro, abordando como esses dois universos podem se encontrar e compartilhar experiências”, explica Ariele Mendes, idealizadora do projeto.



“Esse festival busca valorizar o trabalho dos artistas de animação, proporcionando um espaço de aprendizado e troca de saberes, onde todos podem entender melhor o impacto da animação no imaginário coletivo”, complementa.

"Quando a chuva vem" Foto: André de Pina/Divulgação

"Nupeti" Foto: Mariano Medeiros/Divulgação

Programação

A programação começa no dia 25 de março, na Escola de Referência de Ensino Médio (EREM) Augusto Severo, com a exibição do curta-metragem ‘Eu nunca contei a ninguém’, dirigido por Douglas Duan. Logo após, os alunos poderão participar de uma conversa com o artista, que compartilhará seu processo de criação e as experiências vividas durante a realização do filme de stop motion.

A programação é gratuita e oferece atividades para diversos públicos e faixas etárias. Para mais informações, acesse a página do evento no Instagram (@festaj_).

Oficinas formativas

Entre 31 de março e 4 de abril, a Escola Municipal Vereador Antônio Januário recebe a oficina ‘Minimundo em Cena’, sobre a criação e a manipulação de teatro lambe lambe, onde os alunos irão trabalhar com materiais recicláveis para criar e manipular personagens do teatro lambe lambe.

Já nos dias 1, 8, 15, 22 e 29 de abril, a EREM Augusto Severo oferece a oficina ‘STOP: Laboratório de Animação em Stop Motion’, na qual os alunos poderão explorar essa técnica de animação e criar seus próprios produtos audiovisuais.

Mostra de stop motion

O Cineteatro Samuel Campelo, no dia 8 de abril, exibe o longa ‘Minhocas’, o primeiro longa-metragem brasileiro em stop motion, com direção de Paolo Conti e Arthur Nunes. Já no dia 9 de abril, a programação é mais extensa e, entre outros curtas, o filme 'Nimbus', de Marcos Buccini, é uma das atrações. As exibições começam sempre às 9h30.

Encerramento do Festaj

Entre os dias 10 e 12 de abril, sempre a partir das 15h, o festival encerra as atividades com o Circuito Festinho, com apresentações na Praça Nossa Senhora do Rosário, no centro de Jaboatão dos Guararapes.



Na programação, caixinha de teatro lambe lambe, apresentações de artes cênicas e intervenções culturais, incluindo o espetáculo ‘O Marido Domado’ e a apresentação do conhecido bonequeiro Zé Paulino

