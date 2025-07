Festival de arte da advocacia pernambucana ganha primeira edição nesta sexta-feira (4)

A- A+

ESArte, festival inédito de arte e cultura, ganha sua primeira edição nesta sexta-feira (4), às 15h, no Fiordes Buffet, no bairro de Santo Amaro. O evento é realizado pela Escola Superior de Advocacia de Pernambuco (ESA-PE), da OAB Pernambuco.

A ideia do festival é reunir talentos artísticos do mundo jurídico pernambucano. A programação inclui apresentações musicais, performances teatrais, recitais de poesia e exposições de obras literárias, pinturas, esculturas, fotografias e artesanato autoral.

Entre as atrações confirmadas estão o consagrado ator Aramis Trindade, os músicos Alexandre Gois, que também é advogado; e Joaquim Pessoa, nome da nova cena da MPB. O advogado, cantor e compositor André Mussalem promete um repertório que funde reflexões e brasilidade.



Na programação estão ainda o grupo Flor de Maracujá, que há mais de uma década cultiva o samba-choro; as cantoras e advogadas Marina Duarte e Juliana Cruz, com repertório especial de MPB; e a cantora, atriz, contadora de histórias e escritora Ilana Ventura.

Também há presença garantida de advogados poetas e advogadas poetisas de São José do Egito , além do Afoxé Alafin Oyo. Jéssica Martins vai ministrar uma oficina sobre técnicas e conceitos do movimento artístico do Fovismo, com inscrições abertas e investimento R$ 50 para advogados e R$60 para o público em geral.

Confira a programação do ESArte – Festival de Arte e Cultura da Advocacia Pernambucana:

15h - Abertura | Exposições durante toda tarde

16h - Oficina de pintura com Jéssica Martins | Em paralelo: Música ambiente | apresentação poético-musical com Fábio Renato, Felipe Emanoel e Monique D'ângelo | Música ambiente

17h - Monique D'ângelo

17h10 - Afoxé Alafin Oyo

17h40 - Fábio Renato e Felipe Emanoel

17h50 - Chorinho: Flor de Maracujá (Percy Marques/MPB UNICAP) | Cantoras: Marina Duarte, Juliana Cruz e Ilana Ventura

18h50 - Apresentação poético musical com Fábio Renato, Felipe Emanoel e Monique D'ângelo

19h - Teatro: Aramis Trindade

19h30 - Música: Alexandre Góis e Joaquim Pessoa

20h30 - Música: André Mussalem

Serviço:

ESArte – Festival de Arte e Cultura da Advocacia Pernambucana

Quando: terça-feira (4), às 15h

Onde: Fiordes Buffet - Rua da Aurora, 1583, Santo Amaro, Recife

Ingressos por R$30, para advogados e advogadas, e R$ 50, para o público em geral; à venda no site da ESA-PE



Veja também