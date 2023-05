Festival de Cannes: cidade que sedia o evento proíbe protestos nos arredores

A- A+

O Festival de Cannes, sediado na cidade de mesmo nome, na França, terá uma regra diferente na edição deste ano. Isto porque o governo municipal proibiu que sejam realizados protestos pela Promenade de la Croisette e seus arredores. A famosa avenida é o local em que acontece o evento, um dos maiores da indústria cinematográfica. A imposição se dá em meio à onda de manifestações contra a Reforma da Previdência, aprovada pelo presidente francês, Emmanuel Macron, em abril.

Segundo a revista americana Variety, a proibição foi decretada pelas autoridades com o intuito de evitar distúrbios aos cidadãos de Cannes. Ainda assim, o festival — que será realizado entre 16 e 27 de maio — deve receber um protesto no dia 21. A manifestação, organizada pelo Sindicato da Confederação Geral do Trabalho (CGT), está prevista para ocorrer no Boulevard Carnot. A rua, que corta a cidade de norte a sul, fica cerca de 1,5 km distante da Croisette.

