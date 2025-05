A- A+

CINEMA Festival de Cannes exibe curtas do Ceará produzidos por Karim Aïnouz Cineasta brasileiro esteve na disputa pela Palma de Ouro nos dois últimos anos com 'O jogo da rainha' e 'Motel Destino'

Após dois anos integrando a mostra competitiva do Festival de Cannes, com "O jogo da rainha" (2023) e "Motel Destino" (2024), Karim Aïnouz voltará ao evento francês, que começa nesta terça-feira (13). O diretor cearense, no entanto, deixará os holofotes do tapete vermelho do Palácio dos Festivais e a disputa pela Palma de Ouro para investir em uma nova função: a de mentor.

Paralela ao Festival de Cannes, a mostra Quinzena dos Realizadores irá exibir quatro curtas-metragens produzidos no Ceará sob mentoria de Aïnouz como parte do projeto Directors’ Factory, em que quatro realizadores brasileiros foram pareados com cineastas estrangeiros para o desenvolvimento das obras.





Os curtas exibidos serão: "A fera do mangue", de Wara (Ceará) e Sivan Noam Shimon (Israel); "A Vaqueira, a dançarina e o porco", de Stella Carneiro (Alagoas) e Ary Zara (Portugal); "Ponto cego", de Luciana Vieira (Ceará) e Marcel Beltrán (Cuba); e "Como ler o vento", de Bernardo Ale Abinader (Amazonas) e Sharon Hakim (França). Todos os realizadores da seleção passam por Cannes com projetos próprios de longas-metragens.

— Além dos filmes que serão exibidos, esse projeto me interessou porque é uma possibilidade muito concreta de você avançar com os projetos de longas desses jovens autores — conta Aïnouz. — Você senta para uma rodada de negócio com potenciais produtores. É muito especial estar perto de uma nova geração e tentar ajudar a proporcionar esse sonho concreto de fazer um filme.

O diretor lembra que viveu experiência parecida em 1997, quando participava de um laboratório de roteiro em Paris com “Madame Satã” e teve a oportunidade de visitar o Festival de Cannes, onde cinco anos depois apresentaria seu filme. Além de promover os realizadores envolvidos nos curtas, ele destaca a oportunidade de jogar uma luz sobre os mais de 100 profissionais do cinema cearense que trabalharam nas obras.

Além das exibições de "O jogo da rainha", "Motel Destino" e "Madame Satã", Aïnouz apresentou "O abismo prateado" na Quinzena dos Realizadores e conquistou a Un Certain Regard com "A vida invisível", em 2019. A relação próxima com o evento fez com que muitos analistas da indústria cinematográfica apostassem na presença de seu novo filme, "Rosebush Pruning", com Elle Fanning, Callum Turner, Riley Keough, Jamie Bell e Pamela Anderson, na seleção oficial. O diretor, no entanto, afirma que o longa ainda está em fase de pós-produção.

— Acho que mesmo se conseguíssemos terminar o filme a tempo, não seria bom nem para o filme, nem pro festival. Seria uma coisa muito esquisita (três anos seguida em competição), acho que nunca aconteceu — diz o cineasta. — O filme é uma produção da Mubi. Estamos pensando numa estratégia de lançamento, se vai ser no final do ano ou no início do ano que vem. Mas a intenção é passar em algum festival e depois fazer o lançamento comercial. Estou super feliz com o filme.

