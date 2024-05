Festival de Cannes ganha apelido de 'nova Farofa da Gkay' após 'invasão' de celebridades brasileiras

A- A+

Elas desfilam vestidos caríssimos, ostentam joias milionárias, fazem carões, posam para fotos e registram os próprios passos, tintim por tintim, por meio de vídeos publicados nas redes sociais. Celebridades brasileiras sem qualquer conexão com a indústria cinematográfica "invadiram" o Festival de Cannes em 2024, reforçando um cenário que já vinha se desenhando nos últimos anos.



Além de palco para o lançamento de grandes filmes, o cultuado evento francês — dedicado à sétima arte — se consolida agora como importante vitrine para empresas, marcas e grifes de todo o mundo.

Nas redes sociais, entre internautas brasileiros, o festival ganhou o apelido de "nova Farofa da Gkay", em referência à festa promovida anualmente, em solo nacional, pela influenciadora digital e humorista paraibana Gkay, com celebridades e "subclebridades" da internet.



Pois bem, em Cannes, nomes como as atrizes Marina Ruy Barbosa e Isabelle Drummond, a influenciadora digital Bruna Biancardi, ex de Neymar, a youtuber Lívia Nunes e as ex-BBB Rafa Kalimann e Jaquelline Grohalski têm dividido espaço (e conquistado os holofotes) em coquetéis e tapetes vermelhos de sessões de galas.

A regra, para atrair olhares e sobretudo câmeras, é usar peças de alta costura. No último domingo (19), Marina Ruy Barbosa cruzou o tapete vermelho da projeção do filme "Horizon: an american saga", faroeste dirigido por Kevin Costner, com joias avaliadas em nada menos do que R$ 88 milhões. Gerou burburinho assim. E mais. Levou visitantes para sua página nas redes, propagando, bingo!, o nome de marcas da moda para seus 42 milhões de seguidores no Instagram.

Vale lembrar que o Festival de Cannes tem o patrocínio de diversas empresas do universo da moda e da beleza, como Chopard, L’Oreal, Nespresso e Kering, que tem o sob guarda-chuva grifes como Gucci, Balenciaga e Saint Laurent. Cada uma dessas marcas costuma levar personalidades parceiras para o tapete vermelho, com o objetivo de difundi-las — tudo com o aval dos figurões por trás da premiação, é claro. Num mundo cada vez mais imagético e instantâneo, movido por cliques que se dissipam no ar, esse aspecto tem se reforçado a cada ano.

"Festival de Cannes meio que virou a Farofa da Gkay francesa, né?", brincou um usuário do X (antigo Twitter). A piada "pegou" entre internautas — e a alcunha virou um dos termos mais comentados nas redes quando o assunto é o evento francês. "Festival de Cannes virando a Farofa da Gkay, logo mais estão vendendo convite no BarraShopping", brincou outra pessoa, em referência ao centro comercial na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. "A energia de Cannes tá tipo Farofa da Gkay", reforçou mais um usuário do microblog.

