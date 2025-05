A- A+

FESTIVAL DE CANNES Festival de Cannes mantém cerimônia de encerramento apesar de grande apagão no sudeste da França Causa da queda de energia, que começou pouco depois das 10h (5h no horário de Brasília), ainda é desconhecida e afeta cerca de 160 mil residências

Um grande apagão afetou o sudeste da França neste sábado (24), mas a cerimônia de encerramento da 78ª edição do Festival de Cannes será realizada “em condições normais”, asseguraram fontes oficiais.



A causa da queda de energia, que começou pouco depois das 10h (5h no horário de Brasília), ainda é desconhecida e afeta cerca de 160 mil residências, incluindo a cidade balneária e a região ao redor, segundo a prefeitura local.

“O Palácio dos Festivais passou a operar com um sistema de alimentação elétrica independente, o que permite manter todos os eventos e exibições programados para hoje, incluindo a cerimônia de encerramento, em condições normais”, informou a organização do festival de cinema.

Algumas sessões previstas fora do recinto do festival foram, no entanto, temporariamente interrompidas “e serão retomadas assim que o fornecimento de energia for restabelecido”, acrescentou o comunicado.

A cerimônia de encerramento do festival está marcada para as 18h40 (13h40 no horário de Brasília).

