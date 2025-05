Festival de Cannes: quais os principais rivais de ''O Agente Secreto'' pela Palma de Ouro até agora

A- A+

Entrando em sua reta final, o Festival de Cannes já exibiu boa parte dos filmes na disputa pela Palma de Ouro. E o filme brasileiro "O agente secreto" parece um forte concorrente na corrida para o mais cultuado prêmio do cinema mundial.

O filme de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura foi um dos mais elogiados até o momento no evento realizado na Riviera Francesa. Em ranking organizado pelo site Screendaily, que reúne notas de vários profissionais fazendo a cobertura do festival, a produção brasileira está atrás de apenas dois filmes na nota média do levantamento.

"O agente secreto" recebeu uma média de 2,8 estrelas (de um total de 4 estrelas) pelos votantes ouvidos pela publicação, tendo recebido nota máxima de três críticos, do jornal britânico The Guardian, da revista americana The New Yorker e do periódico tailandês Bangkok Post. "Sound Of Falling", de Mascha Schilinski, também possui média de 2,8 estrelas.

Na liderança, com médias de 3,1 estrelas, estão empatados "Two prosecutors", de Sergei Loznitsa, e "It was just an accident", de Jafar Panahi.

Outros filmes também aparecem bem cotados no ranking, como "Nouvelle Vague", de Richard Linklater, com média de 2,7 estrelas, e "Sirat", de Oliver Laxe, e "Renoir", de Chie Hayakawa, empatados na casa de 2,5.



A maior decepção do festival até o momento é "Fuori", de Mario Martone, com nota média de 1 estrela.

