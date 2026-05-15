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CINEMA Festival de Cannes se rende a "Velozes e furiosos", celebrando os 25 anos da franquia Sessão especial contou com a presença dos atores Vin Diesel, Michelle Rodriguez,Jordana Brewster e da filha de Paul Walker, Meadow, que morreu em um acidente de carro em 2013

Os astros americanos Vin Diesel e Michelle Rodriguez, protagonistas da franquia "Velozes e furiosos", se reencontraram em Cannes, nesta quarta-feira (13), para comemorar os 25 anos da saga, em seu célebre festival de cinema. Diesel e Rodriguez posaram para fotos ao lado da atriz Jordana Brewster.

O filme inaugural da saga, lançado em 2001, foi exibido na sessão da meia-noite do festival de cinema. Após 11 filmes no cinema, Diesel (que vestia uma jaqueta preta com um desenho em lantejoulas nas costas de um carro de corrida de "Fast forever", capítulo final da saga, previsto para 2028) anunciouque a Universal, proprietária da franquia, prepara uma série ambientada no universo "Velozes e furiosos".





A presença dos atores da saga, cujos filmes giram em torno do mundo dos carros e das corridas de rua clandestinas, traz um ar hollywoodiano a uma edição da mostra francesa sem grandes produções do país. Durante anos, o festival se apoiou em Hollywood para apresentar grandes estreias comerciais ao público, como complemento ao cinema independente, que constitui o núcleo de sua programação.

Até o momento, a franquia arrecadou mais de 7 bilhões de dólares nas bilheterias mundiais. Um dos astros do elenco, Paul Walker, que morreu em um acidente de carro no sul da Califórnia em 2013, foi representado por sua única filha, Meadow, que fez uma participação especial em "Velozes e Furiosos X".

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