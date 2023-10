A- A+

Acessibilidade Festival de Cinema Acessível Kids leva o mundo lúdico das artes para todas as crianças; saiba mais Com chancela da Unseco, projeto foi selecionado para a 37ª edição do "Criança Esperança" e chega ao Recife pela primeira vez na segunda semana de outubro

Desenvolvido pelo empreendedor e musicista Sid Schames, ao lado do seu filho, David, o "Festival de Cinema Acessível Kids - a serviço da inclusão educacional" nasceu há oito anos atrás. O projeto busca estender o alcance da arte a todas as crianças, através da reavaliação do sistema de ensino e da tecnologia para a implementação de medidas inclusivas, como a audiodescrição, Libras, e legendas descritivas.

Nesta semana, o festival estará na capital pernambucana, na Fundação Joaquim Nabuco, no bairro de Casa Forte. A programação do evento terá início na segunda-feira (9), com a oficina "Educadores Mais Inclusivos", voltada para a disseminação de temáticas como diversidade, equidade e inclusão, das 9h às 17h.

No dia seguinte, sessões do longa-metragem “Divertida Mente”, vencedor do Oscar de Melhor Filme de Animação em 2016, serão exibidas das 9h às 14h, com entrada gratuita.





Em entrevista à Folha de Pernambuco, Sid explicou a importância da integração das pessoas com ou sem deficiências dentro e fora das salas de cinema. “Eu acho que a gente está tendo a oportunidade de se perceber, perceber que todos somos diferentes. E todos temos os mesmos direitos, o mesmo acesso à emoção, à diversão, às artes, à cultura, a tudo”.

Para David, desenvolver este projeto com o pai tem sido uma enorme felicidade. “A arte é uma coisa mágica para mim, porque eu vivo nela desde criança. Meu pai é músico e trabalha com inclusão no cinema. Por isso eu penso nos outros, quando eu penso em arte”, explica David, ao ser perguntado sobre a importância da cultura no decorrer da sua infância.



Veja também

Reconhecimento Jaqueline Fraga, da Folha, entre as 50 jornalistas negras mais admiradas do Brasil