Cinema Festival de cinema brasileiro de Los Angeles consagra "Manas" e Fernanda Montenegro

A 18ª edição do Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF) chegou ao fim na noite da última sexta-feira (17), na Califórnia, com a consagração de "Manas".

O longa deixou o evento com os prêmios de melhor filme, melhor direção, para Marianna Brennand, e melhor roteiro, para Marianna, Felipe Sholl, Marcelo Grabowsky, Antonia Pellegrino, Camila Agustini e Carolina Benevides.

"Manas" é um drama sobre a exploração sexual infantil na Ilha do Marajó, no Pará. Estrelado por Jamilli Correa e Dira Paes, o longa ganhou destaque nas últimas semanas após a entrada de Sean Penn como produtor executivo da obra. O ator, inclusive, promoveu uma sessão do filme em Los Angeles que contou com a presença da atriz Julia Roberts. O filme foi escolhido para representar o Brasil no Goya 2026.

O LABRFF 2025 consagrou ainda nomes como Fernanda Montenegro, Reginaldo Faria e Bárbara Paz.

Confira a lista completa de vencedores:

Melhor filme: "Manas", de Marianna Brennand

Melhor direção: Marianna Brennand, "Manas"

Melhor roteiro: Marianna Brennand, Felipe Sholl, Marcelo Grabowsky, Antonia Pellegrino, Camila Agustini e Carolina Benevides, "Manas"

Melhor atriz: Fernanda Montenegro, "Vitória"

Melhor ator: Reginaldo Faria, "Perto do sol é mais claro"

Melhor atriz coadjuvante: Genilda Maria, "Filhos do mangue"

Melhor ator coadjuvante: Edu Mendas, "Os infiéis"

Melhor direção de fotografia: André Carvalheira, "Oeste outra vez"

Melhor montagem: Joana Bernardes, "Os infiéis"

Melhor direção de arte: Marcelo Silva e Wendy Chalco, "Enquanto o céu não me espera"

Melhor figurino: Gabriela Marra, "Cyclone"

Melhor maquiagem: Mariah de Freitas, "Cyclone"

Melhor documentário: "Yanuni", de Richard Ladkani

Melhor direção de documentário: Barbara Paz, "Rua do pescador n.6"

Melhor fotografia de documentário: Michel Coeli, "Sinfonia Da Sobrevivência"

