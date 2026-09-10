Festival de Cinema Coreano entra em cartaz no Recife a partir desta segunda-feira (14)
Gratuito, festival será realizado no cinema da UFPE; feira de cultura pop asiática também integra programação
A Korean Film Festival (Koff) em parceria com a Curadoria de Estudos Coreanos (Ceasia-CEA-UFPE) promove, no Recife, o Festival de Cinema Coreano, com produções exibidas no cinema da Universidade Federal de Pernambuco entre os próximos dias 14 e 16 de setembro.
Gratuito, o festival também traz à programação uma mostra especial dedicada a filmes dos anos de 1960.
Feira de cultura pop asiática e homenagem ao professor Kong Pil Choi completam a agenda do evento - que percorre, até outubro, na edição 2026, além de Recife, as cidades de Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo e Piracicaba.
AS PRODUÇÕES
Na programação do festival estarão em cartaz seis longas-metragens distribuidos entre a Mostra Não-Competitiva e a Mostra Especial Anos 1960 da Korean Film Archive (Kofa).
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"People and Meat", de Yang Jong-hyun, "Little Dreamerz", de Lee Kwang-ho e "The Ugly", de Yeon Sang-ho formam a tríade de filmes sul-coreanos integrantes da Mostra Não-Competitiva.
DÉCADA DE 1960
Da década de 1960 a mostra especial Kofa exibe "Juventude Descalça" (1964), de Kim Kee-duk, "O Cocheiro" (1961), de Kang Dae-jin e "Uma Assassina Sedenta de Sangue" (1965), de Lee Yong-min.
Com curadoria do cineasta, produtor e professor da ECA-USP Rubens Rewald, o festival será incrementado com a feira de produtos da cultura sul-coreana.
Itens como decoração, acessórios, objetos colecionáveis e alimentos estarão na feira - que vai funcionar das 13h às 18h.
HOMENAGEM
Ainda na programação do festival, no primeiro dia, na segunda-feira (14), vai acontecer uma homenagem ao professor Kong Pil Choi - falecido no último mês de junho .
Kong era jornalista, acupunturista, empresário e conhecido pelo difusão da cultura coreana em Pernambuco.
Natural da Coreia do Sul, ele veio para o Brasil na década de 1960 e foi no Recife que passou a construir sua trajetória, fundando, inclusive, a Escola de Língua Coreana do Recife e o restaurante Burgogui.
SINOPSES
"JUVENTUDE DESCALÇA" (Coreia do Sul, 1964, 1h56)
Crime / Drama / Romance
Sinopse: Doo-soo, um jovem ligado a uma gangue, conhece Joanna, uma estudante universitária de família abastada, ao ajudá-la durante uma tentativa de roubo. Os dois se apaixonam, mas as diferenças sociais e a oposição da família dela colocam o relacionamento em conflito.
Direção: Kim Ki-duk
Roteiro: Yun-sung Seo
Elenco: Shin Seong-il, Aeng-ran Eom e Mi-hye Kim
"LITTLE DREAMERZ" (Coreia do Sul, 2026, 1h36)
Drama / Fantasia
Sinopse: Gun-woo enfrenta as dificuldades de um negócio à beira da falência quando conhece Yo-sup, um garoto misterioso ligado ao universo dos sonhos. Depois de ter uma visão do futuro e ganhar dinheiro com uma aposta esportiva, ele tenta reencontrar o menino e cruza o caminho da estudante Min-a, dando início a uma jornada marcada por sonhos e encontros inesperados.
Direção: Lee Kwang-ho
Roteiro: Lee Kwang-ho
Elenco: Yoo Hee-je, Kim Se-won e Kim Yae-eun
Produção: Korean Academy of Film Arts (KAFA)
"O COCHEIRO" (Coreia do Sul, 1961, 1h45*)
Drama
Sinopse: Um cocheiro viúvo trabalha para sustentar seus quatro filhos em uma Seul em transformação. Enquanto enfrenta as dificuldades financeiras da família, cada um dos filhos busca, à sua maneira, melhores perspectivas de vida.
Direção: Kang Dae-jin
Roteiro: Hee-jae Lim
Elenco: Seung-ho Kim, Shin Yeong-gyun e Hwang Jung Soon
"PEOPLE AND MEAT" (Coreia do Sul, 2025, 1h45)
Drama
Sinopse: Três idosos com dificuldades financeiras e marcados pela solidão se conhecem em Seul e formam um grupo dedicado a frequentar restaurantes e sair sem pagar. Entre refeições e pequenas transgressões, nasce uma amizade que transforma o cotidiano dos três.
Direção: Yang Jong-hyun
Roteiro: Namoo Lim
Elenco: Ye Su Jeong, Keun-hyong Park e Jang Yong
"THE UGLY" (Coreia do Sul, 2025, 1h42)
Drama / Mistério / Thriller
Sinopse: Im Dong-hwan descobre que os restos mortais de sua mãe, desaparecida há quarenta anos, foram encontrados. Determinado a entender o que aconteceu, ele começa a investigar o passado de sua família e as circunstâncias que cercaram o desaparecimento.
Direção: Yeon Sang-ho
Roteiro: Yeon Sang-ho
Elenco: Park Jeong-min, Kwon Hae-hyo e Shin Hyeon-bin
"UMA ASSASSINA SEDENTA DE SANGUE" (Coreia do Sul, 1965, 1h33)
Horror / Thriller
Sinopse: Uma mulher é assassinada pela sogra, com a ajuda de uma empregada, e retorna como um espírito vingativo para aterrorizar os responsáveis por sua morte.
Direção: Yong-min Lee
Roteiro: Yong-min Lee
Elenco: Lee Ye-chun, Kum-Bong Do e Ae-ran Jeong
PROGRAMAÇÃO
Segunda-feira, 14 de setembro
14h - "Juventude Descalça" (116 min) - Mostra Especial Anos 1960 da Kofa
16h - "People and Meat" (105 min) - Mostra Não-Competitiva
Terça-feira, 15 de setembro
14h - "O Cocheiro" (105 min) - Mostra Especial Anos 1960 da Kofa
16h - "Little Dreamerz" (96 min) - Mostra Não-Competitiva
Quarta-feira, 16 de setembro
14h - "Uma Assassina Sedenta de Sangue" (93 min) - Mostra Especial Anos de 1960 da Kofa
16h - "The Ugly" (102 min0 - Mostra Não-Competitiva
SERVIÇO
4ª Edição do Korean Film Festival (Koff)
Quando: de segunda (14) a quarta-feira (16)
Onde: Cinema da UFPE - Cidade Universitaria, Recife
Acesso gratuito
Informações: @koffko_ // @ceasiaufpe // @caixadefosforoproducoes