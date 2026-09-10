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AUDIOVISUAL Festival de Cinema Coreano entra em cartaz no Recife a partir desta segunda-feira (14) Gratuito, festival será realizado no cinema da UFPE; feira de cultura pop asiática também integra programação

A Korean Film Festival (Koff) em parceria com a Curadoria de Estudos Coreanos (Ceasia-CEA-UFPE) promove, no Recife, o Festival de Cinema Coreano, com produções exibidas no cinema da Universidade Federal de Pernambuco entre os próximos dias 14 e 16 de setembro.



Gratuito, o festival também traz à programação uma mostra especial dedicada a filmes dos anos de 1960.



Feira de cultura pop asiática e homenagem ao professor Kong Pil Choi completam a agenda do evento - que percorre, até outubro, na edição 2026, além de Recife, as cidades de Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo e Piracicaba.

AS PRODUÇÕES

Na programação do festival estarão em cartaz seis longas-metragens distribuidos entre a Mostra Não-Competitiva e a Mostra Especial Anos 1960 da Korean Film Archive (Kofa).

"People and Meat", de Yang Jong-hyun, "Little Dreamerz", de Lee Kwang-ho e "The Ugly", de Yeon Sang-ho formam a tríade de filmes sul-coreanos integrantes da Mostra Não-Competitiva.

DÉCADA DE 1960

Da década de 1960 a mostra especial Kofa exibe "Juventude Descalça" (1964), de Kim Kee-duk, "O Cocheiro" (1961), de Kang Dae-jin e "Uma Assassina Sedenta de Sangue" (1965), de Lee Yong-min.

Com curadoria do cineasta, produtor e professor da ECA-USP Rubens Rewald, o festival será incrementado com a feira de produtos da cultura sul-coreana.



Itens como decoração, acessórios, objetos colecionáveis e alimentos estarão na feira - que vai funcionar das 13h às 18h.

HOMENAGEM

Ainda na programação do festival, no primeiro dia, na segunda-feira (14), vai acontecer uma homenagem ao professor Kong Pil Choi - falecido no último mês de junho .



Kong era jornalista, acupunturista, empresário e conhecido pelo difusão da cultura coreana em Pernambuco.



Natural da Coreia do Sul, ele veio para o Brasil na década de 1960 e foi no Recife que passou a construir sua trajetória, fundando, inclusive, a Escola de Língua Coreana do Recife e o restaurante Burgogui.



SINOPSES

"JUVENTUDE DESCALÇA" (Coreia do Sul, 1964, 1h56)

Crime / Drama / Romance

Sinopse: Doo-soo, um jovem ligado a uma gangue, conhece Joanna, uma estudante universitária de família abastada, ao ajudá-la durante uma tentativa de roubo. Os dois se apaixonam, mas as diferenças sociais e a oposição da família dela colocam o relacionamento em conflito.

Direção: Kim Ki-duk

Roteiro: Yun-sung Seo

Elenco: Shin Seong-il, Aeng-ran Eom e Mi-hye Kim

"LITTLE DREAMERZ" (Coreia do Sul, 2026, 1h36)

Drama / Fantasia

Sinopse: Gun-woo enfrenta as dificuldades de um negócio à beira da falência quando conhece Yo-sup, um garoto misterioso ligado ao universo dos sonhos. Depois de ter uma visão do futuro e ganhar dinheiro com uma aposta esportiva, ele tenta reencontrar o menino e cruza o caminho da estudante Min-a, dando início a uma jornada marcada por sonhos e encontros inesperados.

Direção: Lee Kwang-ho

Roteiro: Lee Kwang-ho

Elenco: Yoo Hee-je, Kim Se-won e Kim Yae-eun

Produção: Korean Academy of Film Arts (KAFA)

"O COCHEIRO" (Coreia do Sul, 1961, 1h45*)

Drama

Sinopse: Um cocheiro viúvo trabalha para sustentar seus quatro filhos em uma Seul em transformação. Enquanto enfrenta as dificuldades financeiras da família, cada um dos filhos busca, à sua maneira, melhores perspectivas de vida.

Direção: Kang Dae-jin

Roteiro: Hee-jae Lim

Elenco: Seung-ho Kim, Shin Yeong-gyun e Hwang Jung Soon

"PEOPLE AND MEAT" (Coreia do Sul, 2025, 1h45)

Drama

Sinopse: Três idosos com dificuldades financeiras e marcados pela solidão se conhecem em Seul e formam um grupo dedicado a frequentar restaurantes e sair sem pagar. Entre refeições e pequenas transgressões, nasce uma amizade que transforma o cotidiano dos três.

Direção: Yang Jong-hyun

Roteiro: Namoo Lim

Elenco: Ye Su Jeong, Keun-hyong Park e Jang Yong



"THE UGLY" (Coreia do Sul, 2025, 1h42)

Drama / Mistério / Thriller

Sinopse: Im Dong-hwan descobre que os restos mortais de sua mãe, desaparecida há quarenta anos, foram encontrados. Determinado a entender o que aconteceu, ele começa a investigar o passado de sua família e as circunstâncias que cercaram o desaparecimento.

Direção: Yeon Sang-ho

Roteiro: Yeon Sang-ho

Elenco: Park Jeong-min, Kwon Hae-hyo e Shin Hyeon-bin

"UMA ASSASSINA SEDENTA DE SANGUE" (Coreia do Sul, 1965, 1h33)

Horror / Thriller

Sinopse: Uma mulher é assassinada pela sogra, com a ajuda de uma empregada, e retorna como um espírito vingativo para aterrorizar os responsáveis por sua morte.

Direção: Yong-min Lee

Roteiro: Yong-min Lee

Elenco: Lee Ye-chun, Kum-Bong Do e Ae-ran Jeong

PROGRAMAÇÃO

Segunda-feira, 14 de setembro

14h - "Juventude Descalça" (116 min) - Mostra Especial Anos 1960 da Kofa

16h - "People and Meat" (105 min) - Mostra Não-Competitiva



Terça-feira, 15 de setembro



14h - "O Cocheiro" (105 min) - Mostra Especial Anos 1960 da Kofa

16h - "Little Dreamerz" (96 min) - Mostra Não-Competitiva



Quarta-feira, 16 de setembro



14h - "Uma Assassina Sedenta de Sangue" (93 min) - Mostra Especial Anos de 1960 da Kofa

16h - "The Ugly" (102 min0 - Mostra Não-Competitiva



SERVIÇO

4ª Edição do Korean Film Festival (Koff)

Quando: de segunda (14) a quarta-feira (16)

Onde: Cinema da UFPE - Cidade Universitaria, Recife

Acesso gratuito

Informações: @koffko_ // @ceasiaufpe // @caixadefosforoproducoes





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