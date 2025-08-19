Festival de Cinema de Caruaru exibe 48 curtas-metragens no Teatro João Lyra Filho
A 12ª segunda edição do festival realiza sessões gratuitas desta quarta-feira (20) até o sábado (23)
O Festival de Cinema de Caruaru chega, nesta quarta-feira (20), ao Teatro João Lyra Filho, dando continuidade à sua 12ª edição. Até este sábado (23), o espaço recebe exibições gratuitas de 48 filmes, além de debates com os realizadores das produções.
Selecionados a partir de 777 inscrições, os curtas-metragens que integram a programação vêm de 15 estados brasileiros, incluindo Rio Grande do Norte, Alagoas, São Paulo e Paraná. Também há representantes de outros cinco países da América Latina: México, Cuba, Argentina, Venezuela e Chile.
As exibições terão início, diariamente, a partir das 19h, contemplando as obras das mostras competitivas Pega Leve, Latino-Americana, Fantásticos, Agreste e Brasil, além da Mostra Especial Caruaru.
Os filmes serão premiados no sábado, no encerramento do festival. O evento conta ainda com o lançamento do livro “Imagens de uma Busca de Si”, do autor Márcio Andrade, e a homenagem in memoriam ao ator Cosme Soares, um dos fundadores do Teatro de Amadores (TAC).
Confira as exibições:
Quarta-feira (20)
Mostra Pega Leve
O Jantar de Fernando, dir. Afonso Cavalcante, São Paulo – SP, 13 min, L.
Mostra Latino-Americana
Fumaça Fria, dir. Peter Van Lengen, México, 1 min, 14.
Ayni, dir. Tomás Ariel Marco, Argentina, 3 min, L.
Plagio, dir. Tomás Dvorkin, Argentina, 16 min, 14.
Uma Ilha, dir. Ricardo Muñoz, Venezuela, 11 min, L.
Daimara e a Dança Zumbi, dir. Tom Hamburger e Natália Keiko, Cuba, 10 min, L.
Revelação, dir. Emanuel Moreno Elgueta, Chile, 12 min, L.
Mostra Fantásticos
Nativo Digital, dir. Gabriel Jacob, São Paulo – SP, 17 min, 10.
Meu Pai e a Praia, dir. Marcos Alexandre, Salvador – BA, 14 min, L .
Sonhos Lúcidos, dir. Ana Thereza Torres, João Pessoa – PB, 4 min, L.
Roteiro Fatal, dir. Thiago Mendes, São Paulo – SP, 6 min, 10.
Por Trás da Cortina, dir. Bono Siqueira, Caruaru – PE, 19 min, 16.
Quinta-feira (21)
Mostra Pega Leve
Carlitos Naranjas, dir. Julia Motta Cardozo, Rio de Janeiro – RJ, 2 min, L.
Mostra Agreste
Marcado em Barro, dir. Monique Evelyn Silva, Caruaru – PE, 16 min, L.
Marilak, dir. Carlos Mosca, Lagoa Seca – PB, 15 min, L .
Pau D’arco: Árvore que Se Renova, dir. Igor Machado e Anna Araújo, Arapiraca – AL, 15 min, L.
Mira, dir. Sóllon Rodrigues, Campina Grande – PB, 15 min, 10.
Mostra Brasil
Entre Sinais e Marés, dir. João Gabriel Kowalski e João Gabriel Ferreira, Maringá – PR, 15 min, L.
Os Quatro Exílios de Herbert Daniel, dir. Daniel Favaretto, São Paulo – SP, 14 min, L.
Escuta, dir. Izah Neiva, Guarulhos- SP, 15 min, 14.
Suá, A Praia que Sumiu, dir. Thais Helena Leite, Vitória- ES, 13 min, L.
Luis, dir. Hsu Chien, São Luís – MA, 15 min, L.
Na Artesania: Pele de Peixe, Couro é, dir. Thom Galiano, Paulo Afonso – BA, 10 min, 10.
Coisa de Preto, dir. Pâmela Peregrino, Poço Redondo – SE, 6 min, L.
Canto de Acauã, dir. Jaya Pereira, Natal – RN, 20 min, L.
A Pisada é Delas – Mulheres do Coração Nazareno, dir. Patricia Rocha, Nazaré da Mata – PE, 15 min, 10.
Sexta-feira (22)
Mostra Pega Leve
Caroço, dir. Gabriel Santiago, Salvador – BA, 8 min, 10.
Mostra Agreste
Socorro & Mazé, dir. João Marcelo Alves, Surubim – PE, 17 min, 10.
Yabás, dir. Juliana Barros, Caruaru – PE, 8 min, L.
Todas as Memórias que Você Fez para Mim, dir. Pedro Filipe Silva, Bezerros – PE, 18 min, 10.
Facção, dir. Henrique Corrêa, Santa Cruz do Capibaribe – PE, 16 min, L.
Mostra Brasil
Caravana da Coragem, dir. Pedro B. Garcia, Brasília- DF, 11 min, 10.
O Último Varredor, dir. Perseu Azul e Paulo Alipio, Rondonópolis – MT, 13 min, L.
Histórias do Alto, dir. Carlos Kamara, Camaragibe – PE, 19 min, 10.
O Colecionador de Cheiros de Nucas Femininas, dir. Natalia Damião e Ana Clara Vidal, Campina Grande – PB, 6 min, 14.
Mar de Dentro, dir. Lia Letícia, Recife – PE, 8 min, L.
Era Uma Vez… Em Cordel, dir. Bruno Rafael Fragoso, Niterói – RJ, 19 min, L.
Entre Corpos, dir. Mayra Costa Pires, Maceió – AL, 17 min, 14.
Ponto e Vírgula, dir. Thiago Kistenmacker, Rio de Janeiro – RJ, 17 min, 16.
Sábado (23)
Mostra Especial Caruaru
O Carnaval é de Pelé, dir. Lucas Santos e Daniele Leite, Caruaru – PE, 20 min, L.
Nos Palcos da Vida, dir. Marco Antônio Freire, Caruaru – PE, 20 min, L.
Retrato de Um Forró, dir. Gabriella Ambrósio, Caruaru – PE, 18 min, L.
Um Pedacinho de Nós, dir. Renand Zovka, Caruaru – PE, 14 min, L.