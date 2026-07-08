A- A+

CINEMA Festival de Cinema de Gramado anuncia filmes brasileiros selecionados para 2026 O ator, roteirista e diretor Marcos Caruso será homenageado com o Troféu Cidade de Gramado

Foram revelados nesta quarta-feira (8) os seis longas-metragens brasileiros de ficção que integram a mostra competitiva do 54º Festival de Cinema de Gramado. A próxima edição do evento ocorre de 12 e 22 de agosto.

"Chorão: Só os Loucos Sabem" (SP), de Hugo Prata e Felipe Novaes; "Feito Pipa" (CE), de Allan Deberton; "Justino - Nos Bastidores do Reino" (DF), de José Eduardo Belmonte; "Leite em Pó" (MG/SP/RN), de Carlos Segundo; "Nosso Segredo" (MG), de Grace Passô; e "Pele de Rinoceronte" (RJ), de Marcello Ludwig Maia, são os filmes selecionados para a competição.



“Antártida”, longa de Bruno Safadi, será exibido na abertura oficial, no dia 14 de agosto, como título hors-concours. As atrizes Ana Flavia Cavalcanti e Camila Morgado, junto ao jornalista, professor e crítico de cinema Marcos Santuario, foram responsáveis pela curadoria de longas nacionais e documentários.

O ator, roteirista e diretor Marcos Caruso receberá o Troféu Cidade de Gramado. O prêmio reconhece personalidades ligadas ao festival, cuja atuação contribuiu para a projeção do evento e da região.

Veja também