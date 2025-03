Festival de Cinema de Sundance vai se mudar para o Colorado em 2027

A- A+

Sundance, o festival de cinema cofundado por Robert Redford, se mudará para um novo local no estado do Colorado a partir de 2027, anunciaram os organizadores na última quinta-feira (27).

Durante as últimas quatro décadas, o Sundance tem sido realizado todo inverno em Park City, Utah, celebrando o melhor do cinema independente com as Montanhas Rochosas ao fundo, sob temperaturas congelantes e a uma altitude de 2.150 metros.

No entanto, à medida que o festival crescia em tamanho e importância, muitos participantes reclamavam do alto custo para comparecer. Os moradores locais também viam com desagrado a peregrinação anual das grandes estrelas de Hollywood e o trânsito intenso causado pelo festival, que tomava as ruas da pequena cidade com uma frota de veículos de luxo.

Durante muitos anos, foram discutidos planos para a mudança de local, com mais de cem cidades inicialmente interessadas em sediar o evento.

De uma lista final com três candidatos, Boulder, no Colorado, venceu as concorrentes Salt Lake City, em Utah, e Cincinnati, em Ohio.

"Boulder é uma cidade artística, tecnológica, montanhosa e universitária. É um lugar onde o festival pode crescer e prosperar", disse Amanda Kelso, diretora executiva do Instituto Sundance, em um comunicado.

Robert Redford acrescentou no texto que "a mudança é inevitável" e que estava "grato" à "comunidade de Boulder".

Boulder é uma cidade com cerca de 100 mil habitantes, localizada próxima a Denver, capital do estado.

"Essa mudança garantirá que o festival continue assumindo riscos ao apoiar narrativas inovadoras, promovendo a independência e entretendo e iluminando o público", afirmou Redford. "Estou ansioso para ver o que o futuro reserva para o festival lá", acrescentou.

A pequena cidade se destacou entre os finalistas. Diferente de Salt Lake City, Boulder está localizada em um estado liberal, governado por democratas. E, em relação a Ohio, o Colorado é vizinho de Utah e compartilha sua paisagem montanhosa dramática.

O Sundance é uma plataforma essencial para lançar as carreiras de muitos dos principais cineastas da indústria. Cerca de 4.000 filmes já foram apresentados em Park City. O festival se concentra principalmente em produções novas e independentes de diretores emergentes, mas, ao longo dos anos, também passou a atrair grandes estrelas e estúdios de Hollywood.

Entre os filmes que estrearam em Sundance estão "Cães de Aluguel", a estreia de Quentin Tarantino; " Corra!", de Jordan Peele; " Whiplash: Em Busca da Perfeição", de Damien Chazelle; " Boyhood: Da Infância à Juventude" e "Antes do Amanhecer", de Richard Linklater; além de "Sexo, Mentiras e Videotape", o primeiro filme de Steven Soderbergh.

A próxima edição do Festival de Sundance, programada para acontecer entre 22 de janeiro e 1º de fevereiro, será a última na sua cidade original.

