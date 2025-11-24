A- A+

CINEMA Festival de Cinema de Triunfo divulga programação da sua 16ª edição; confira O histórico Theatro Cinema Guarany, no Sertão do Pajeú, recebe exibições de curtas, médias e longas-metragens de várias partes do Brasil

O 16° Festival de Cinema de Triunfo anunciou sua programação nesta segunda-feira (24). De 14 a 20 de dezembro, o município do Sertão do Pajeú recebe produções de ficção, documentário, animação e videoclipes de diversas partes do Brasil.

A edição 2025 segue o tema “No sertão o cinema já nasceu encantado”, propondo um mergulho no poder simbólico da imagem e na potência criadora do território. O evento é realizado pela Secretaria de Cultura do Estado (Secult-PE) e Fundação do Patrimônio Artístico e Histórico de Pernambuco (Fundarpe).

O histórico Theatro Cinema Guarany recebe as sessões do festival. Serão seis mostras competitivas: longa-metragem nacional; curta e média-metragem nacional; curta e média-metragem pernambucano; curta e média-metragem infantojuvenil; curta e média-metragem dos Sertões; e filme experimental.

Um dos destaques da programação é “Gravidade”, longa do pernambucano Leo Tabosa ainda inédito em Pernambuco, com Hermila Guedes no elenco. “Originárias”, da baiana Marcilia Cavalcante Barros, abre a mostra nacional com uma narrativa sobre as vozes indígenas e femininas silenciadas pela colonização.

Outro longa selecionado é o carioca “Timidez”, dirigido por Thiago Gomes Rosa e Susan Kalik, que acompanha um jovem artista vivendo sob a sombra de seu irmão autoritário. Entre os curtas e médias, há títulos como “Pé de Chinelo”, “Afluir”, “Ô Celina, Ô Celina – Biu Neguinho” e “Boiuna”.

Confira a programação completa do 16º Festival de Cinema de Triunfo:

14 de dezembro

ABERTURA

16h

Natália do Espírito Santo (Curta-metragem, Triunfo-PE, Livre), dirigido por alunos do EREM Alfredo de Carvalho.

15 de dezembro

13h30 às 15h - Theatro Cinema Guarany

Natália do Espírito Santo (Curta-metragem, Triunfo-PE, Livre), dirigido por alunos do EREM Alfredo de Carvalho.

A Moreninha (Ficção, 2025, Triunfo-PE, Livre), dirigido coletivamente pelos estudantes da Escola Alfredo de Carvalho.

Dom Quixote (Ficção, 2025, Triunfo-PE, Livre), dirigido coletivamente pelos estudantes da Escola Alfredo de Carvalho.

Senhora (Ficção, 2025, Triunfo-PE, Livre), dirigido coletivamente pelos estudantes da Escola Alfredo de Carvalho.

Auto da Compadecida (Ficção, duração variável, 2025, Triunfo-PE, Livre), dirigido coletivamente pelos estudantes da Escola Alfredo de Carvalho.

SESSÃO: AS ENCANTARIAS MOVEM OS OLHOS DO CINEMA

17h30 às 19h | Mostra de curtas, médias-metragens e filmes experimentais

Ressonância (Drama, 20 min, 2025, Caicó-RN, Livre), dirigido por Anna Zêpa

Plantis da Vida - Frevo Rural (Musical, 5 min, 2025, Upatininga-Aliança-PE, Livre), dirigido por Clarissa Azevedo

Akaîutĩ (Documentário, 17 min, 2025, João Câmara - RN, Livre), dirigido por JP Mello, Kaline Cassiano e Sylara Silvério

Pé de Chinelo (Ficção, 19 min, 2024, Petrolina-PE, Livre), dirigido por Cátia Cardoso

Encruza (Videoclipe, 11 min, 2024, Salgueiro-PE, Livre), dirigido por Guilherme Cavalcante e Rafael Costa

20h | Mostra longa-metragem Nacional

Originárias (Documentário, 72 min, 2025, Salvador-BA, 12 anos), dirigido por Marcilia Cavalcante Barros

16 de dezembro

SESSÃO: CINEMAS QUE SOAM COMO ÁGUAS

17h30 às 19h | Mostra de curtas, médias-metragens e filmes experimentais

Afluir (Videodança, 16 min, 2025, Olinda-PE, Livre), dirigido por Gabi Holanda

Salam (Documentário, 10 min, 2025, Afogados da Ingazeira-PE, Livre), dirigido por Bruna Tavares

Ô Celina, Ô Celina - Biu Neguinho (Documentário, 21 min, 2025, Arcoverde- PE, Livre), dirigido por Jadson André e Sheilla Moreno

Mal Sagrado (Drama, 24 min, 2025, Petrolina-PE, 12 anos), dirigido por Tandie Sogo e Pedro Lacerda

O céu não sabe meu nome (Drama, 20 min, 2024, Salvador-BA / São Paulo-SP, Livre), dirigido por Carol AÓ

20h | Mostra longa-metragem Nacional

Timidez (Drama, 83 min, 2025, Rio de Janeiro - RJ, 10 anos), dirigido por Susan Kalik e Thiago Gomes Rosa

17 de dezembro

SESSÃO: CINEMAS PARA INCANDEAR OUTROS MUNDOS

17h30 às 19h |Mostra de curtas, médias-metragens e filmes experimentais

Sertão 2138 (Ficção, 19 min, 2024, Recife-PE, Livre), dirigido por Deuilton B. Junior

Quando em tuas veias (Experimental, 9 min, 2025, Garanhuns-PE, Livre), dirigido por Roberta Laleska e Felipe Espíndola

Cana queimada de desejos (Videoclipe, 4 min, 2025, Carpina-PE, Livre), dirigido por Sávio Sabiá e Ricardo Sékula

Um dia de todos os dias (Experimental, 8 min, 2024, Belo Horizonte-BH, 10 anos), dirigido por Fábio Narciso

Boiuna (Drama, 20 min, 2025, Belém-PA, 14 anos), dirigido por Adriana de Faria

Recife - Enquanto os monstros dormem (Documentário, 9 min, 2023, Recife-PE, 16 anos), dirigido por Widio Joffre

Ecos do Tempo (Experimental, 10 min, 2025, Recife-PE, 16 anos), dirigido por Renato Izaias

20h | Mostra longa-metragem Nacional

Uma estrada que corta o território do Xerente (Documentário, 72 min, 2025, Palmas-TO, 10 anos), dirigido por Túlio de Melo

18 de dezembro

SESSÃO FABRICANDO IMAGINAÇÕES DO FUTURO

15h30 - 16° Festival de Cinema de Triunfo Convida CineSesc - Mostra Infantojuvenil

Menina Semente (Aventura, 10 min, 2023, Caruaru-PE, Livre), dirigido por Túlio Beat

Lá na frente (Drama, 10 min, 2024, Recife-PE, Livre), dirigido por Márcio Andrade

Queimando por dentro (Drama, 16 min, 2024, Recife-PE, Livre), dirigido por Enock Carvalho e Matheus Farias

Babalu é carne forte (Ficção, 18 min, 2025, Recife-PE, Livre), dirigido por Xulia Doxágui

Catarse (Drama, 4 min, 2025, São Paulo-SP, Livre), dirigido por Nicole Carvalho Fukushima e Théo Álan de Sá Bugelli

20h | Mostra longa-metragem Nacional

Jamary (Ficção, 94 min, 2025, Manaus-AM, Livre), dirigido por Begê Muniz

19 de dezembro

SESSÃO: TODA TERRA GUARDARÁ NOSSAS VOZES

17h30 às 19h | Mostra de curtas, médias-metragens e filmes experimentais

Mar de dentro (Documentário, 8 min, 2024, Recife-PE, Livre), dirigido por Lia Letícia

Areias do céu (Documentário, 17 min, 2024, Santa Cruz do Capibaribe-PE, Livre), dirigido por Virgínia Guimarães

As duas faces de Eva (Documentário, 19 min, 2025, Itacuruba-PE, Livre), dirigido por Coletivo Cinema no Interior

Noé da Ciranda (Documentário, 12 min, 2024, Surubim-PE, Livre), dirigido por João Marcelo

Iluminação Especial 7.0 (Documentário, 19 min, 2025, Santa Cruz do Capibaribe-PE, Livre), dirigido por Mayara Bezerra

Presente de Aniversário (Documentário, 15 min, 2025, Afogados da Ingazeira-PE, Livre), dirigido por Uilma Queiroz

20h | Mostra longa-metragem Nacional

Gravidade (Ficção, 72 min, 2025, Recife-PE, 12 anos), dirigido por Leo Tabosa



*Com informações da assessoria de imprensa

