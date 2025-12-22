Festival de Cinema de Triunfo encerra 16ª edição e anuncia premiados; confira
Filmes "Timidez" e "Originárias" estão entre os vencedores do evento
O 16º Festival de Cinema de Triunfo chegou ao fim no último sábado (22), com uma noite marcada por premiações e homenagens. A cerimônia levou ao palco do Theatro Cinema Guarany realizadores, estudantes, autoridades e público.
O filme baiano “Timidez”, de Susan Kalik e Thiago Gomes Rosa, foi escolhido o Melhor Longa-Metragem Nacional pelo Júri Oficial. Também da Bahia, “Originárias”, de Marcília Cavalcante Barros, foi premiado pelo Júri Popular.
A programação da noite contou ainda com a exibição do curta-metragem Presente de Aniversário, dirigido por Uilma Queiroz, uma das homenageadas desta edição, ao lado da atriz, realizadora e curadora Cíntia Lima, e do guardião da tradição dos Caretas, Nino Abraão.
Outra homenagem foi dedicada ao realizador Marcos Carvalho, reconhecido por sua contribuição ao cinema produzido no Sertão do Pajeú, em carta lida pelo artista local Teco de Agamenon. O encerramento também celebrou a quarta edição da Mostra Judith Quinto, dedicada à valorização da produção audiovisual local.
O festival é realizado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe). Neste sábado (10), uma bolsa integral para o curso online de Cinema da Academia Internacional de Cinema (AIC) foi entregue ao estudante Jesus Cabral, do EREM Alfredo de Carvalho.
Confira os premiados do 16º Festival de Cinema de Triunfo:
Júri Popular – Curtas, Médias e Filme Experimental
Melhor Curta ou Média-Metragem Nacional
Iluminação Especial 7.0, de Mayara Bezerra
Melhor Curta ou Média-Metragem Infantojuvenil
Lá na Frente, de Márcio Andrade
Melhor Curta ou Média-Metragem Pernambucano
Ô Celina, Ô Celina – Biu Neguinho, de Jadson André e Sheilla Moreno
Melhor Curta ou Média-Metragem dos Sertões
Pé de Chinelo, de Cátia Cardoso
Melhor Filme Experimental
Recife – Enquanto os Monstros Dormem, de Wídio Joffre
Júri Popular – Longa-Metragem Nacional
Melhor Longa-Metragem Nacional
Originárias, de Marcília Cavalcante Barros
Menção Honrosa
Timidez, de Susan Kalik e Thiago Gomes Rosa
Júri Oficial – Curtas, Médias e Filme Experimental (Troféu Caretas)
Melhor Atriz
Lacerda, por Mal Sagrado
Melhor Ator
Pedro Lucas, por Queimando por Dentro
Melhor Som
Lucas Coelho, por Boiuna
Melhor Trilha Sonora
Renato Izaías e Lucas Oliveira, por Ecos do Tempo
Melhor Direção de Arte
Gustavo Costa, por Mal Sagrado
Melhor Produção
Luis Fernando Pontes, por Boiuna
Melhor Roteiro
Cátia Cardoso, por Pé de Chinelo
Melhor Montagem
Matheus Farias, por Queimando por Dentro
Melhor Fotografia
Sylara Silvério, por Akaîutí
Melhor Direção
Fábio Narciso, por Um Dia de Todos os Dias
Melhor Filme Experimental
Ecos do Tempo, de Renato Izaías
Melhor Curta ou Média-Metragem dos Sertões
Pé de Chinelo, de Cátia Cardoso
Melhor Curta ou Média-Metragem Infantojuvenil
Lá na Frente, de Márcio Andrade
Melhor Curta ou Média-Metragem Pernambucano
Mar de Dentro, de Lia Letícia
Melhor Curta ou Média-Metragem Nacional
O Céu Não Sabe Meu Nome, de Carol Aó
Troféu Fernando Spencer – Melhor Personagem (Curtas, Médias e Experimental)
Ô Celina, Ô Celina – Biu Neguinho, de Jadson André e Sheilla Moreno
Menção Honrosa: Encruza, de Guilherme Cavalcanti e Rafael Costa
Júri Oficial – Longa-Metragem Nacional
Troféu Fernando Spencer – Melhor Personagem
Olinda Tupinambá, por Originárias
Melhor Atriz
Danny Barbosa, por Gravidade
Melhor Ator
Antônio Marcelo, por Timidez
Melhor Som
Guma Farias e Érico Paiva, por Gravidade
Melhor Trilha Sonora
João Victor Barroso, por Gravidade
Melhor Direção de Arte
Carol Tanajura, por Timidez
Melhor Produção
Priscila Lima e Teta Maia, por Gravidade
Melhor Roteiro
Susan Kalik, Claudia Barral e Marcos Barbosa, por Timidez
Melhor Montagem
Lucilo Jota e Quito Ribeiro, por Timidez
Melhor Fotografia
Petrus Cariry, por Gravidade
Melhor Direção
Susan Kalik e Thiago Gomes Rosa, por Timidez
Melhor Longa-Metragem Nacional
Timidez, de Susan Kalik e Thiago Gomes Rosa
Premiação – Júris Especiais
Prêmio Cineclubista – Melhor Filme para Reflexão (FEPEC)
Vencedor: Um Dia de Todos os Dias, dirigido por Fábio Narciso
Menção honrosa: Areias do Céu, de Virgínia Guimarães
Troféu do Júri Especial – APECI/ABD-PE
Vencedor: Sertão 2138, dirigido por Deuilton B. Júnior
Menção honrosa: Mar de Dentro, dirigido por Lia Letícia
Menção honrosa: Iluminação Especial 7.0, de Mayara Bezerra
*Com informações da assessoria de imprensa.