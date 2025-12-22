Seg, 22 de Dezembro

CINEMA

Festival de Cinema de Triunfo encerra 16ª edição e anuncia premiados; confira

Filmes "Timidez" e "Originárias" estão entre os vencedores do evento

Festival de Cinema de Triunfo reuniu público no Theatro GuaranyFestival de Cinema de Triunfo reuniu público no Theatro Guarany - Foto: Juana Carvalho/Secult-PE

O 16º Festival de Cinema de Triunfo chegou ao fim no último sábado (22), com uma noite marcada por premiações e homenagens. A cerimônia levou ao palco do Theatro Cinema Guarany realizadores, estudantes, autoridades e público.

O filme baiano “Timidez”, de Susan Kalik e Thiago Gomes Rosa, foi escolhido o Melhor Longa-Metragem Nacional pelo Júri Oficial. Também da Bahia, “Originárias”, de Marcília Cavalcante Barros, foi premiado pelo Júri Popular. 

A programação da noite contou ainda com a exibição do curta-metragem Presente de Aniversário, dirigido por Uilma Queiroz, uma das homenageadas desta edição, ao lado da atriz, realizadora e curadora Cíntia Lima, e do guardião da tradição dos Caretas, Nino Abraão. 

Outra homenagem foi dedicada ao realizador Marcos Carvalho, reconhecido por sua contribuição ao cinema produzido no Sertão do Pajeú, em carta lida pelo artista local Teco de Agamenon. O encerramento também celebrou a quarta edição da Mostra Judith Quinto, dedicada à valorização da produção audiovisual local.

O festival é realizado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe). Neste sábado (10), uma bolsa integral para o curso online de Cinema da Academia Internacional de Cinema (AIC) foi entregue ao estudante Jesus Cabral, do EREM Alfredo de Carvalho.

Confira os premiados do 16º Festival de Cinema de Triunfo:

Júri Popular – Curtas, Médias e Filme Experimental

Melhor Curta ou Média-Metragem Nacional
Iluminação Especial 7.0, de Mayara Bezerra

Melhor Curta ou Média-Metragem Infantojuvenil
Lá na Frente, de Márcio Andrade

Melhor Curta ou Média-Metragem Pernambucano
Ô Celina, Ô Celina – Biu Neguinho, de Jadson André e Sheilla Moreno

Melhor Curta ou Média-Metragem dos Sertões
Pé de Chinelo, de Cátia Cardoso

Melhor Filme Experimental
Recife – Enquanto os Monstros Dormem, de Wídio Joffre

Júri Popular – Longa-Metragem Nacional

Melhor Longa-Metragem Nacional
Originárias, de Marcília Cavalcante Barros

Menção Honrosa
Timidez, de Susan Kalik e Thiago Gomes Rosa

Júri Oficial – Curtas, Médias e Filme Experimental (Troféu Caretas)

Melhor Atriz
Lacerda, por Mal Sagrado

Melhor Ator
Pedro Lucas, por Queimando por Dentro

Melhor Som
Lucas Coelho, por Boiuna

Melhor Trilha Sonora
Renato Izaías e Lucas Oliveira, por Ecos do Tempo

Melhor Direção de Arte
Gustavo Costa, por Mal Sagrado

Melhor Produção
Luis Fernando Pontes, por Boiuna

Melhor Roteiro
Cátia Cardoso, por Pé de Chinelo

Melhor Montagem
Matheus Farias, por Queimando por Dentro

Melhor Fotografia
Sylara Silvério, por Akaîutí

Melhor Direção
Fábio Narciso, por Um Dia de Todos os Dias

Melhor Filme Experimental
Ecos do Tempo, de Renato Izaías

Melhor Curta ou Média-Metragem dos Sertões
Pé de Chinelo, de Cátia Cardoso

Melhor Curta ou Média-Metragem Infantojuvenil
Lá na Frente, de Márcio Andrade

Melhor Curta ou Média-Metragem Pernambucano
Mar de Dentro, de Lia Letícia

Melhor Curta ou Média-Metragem Nacional
O Céu Não Sabe Meu Nome, de Carol Aó

Troféu Fernando Spencer – Melhor Personagem (Curtas, Médias e Experimental)
Ô Celina, Ô Celina – Biu Neguinho, de Jadson André e Sheilla Moreno
Menção Honrosa: Encruza, de Guilherme Cavalcanti e Rafael Costa

Júri Oficial – Longa-Metragem Nacional

Troféu Fernando Spencer – Melhor Personagem
Olinda Tupinambá, por Originárias

Melhor Atriz
Danny Barbosa, por Gravidade

Melhor Ator
Antônio Marcelo, por Timidez

Melhor Som
Guma Farias e Érico Paiva, por Gravidade

Melhor Trilha Sonora
João Victor Barroso, por Gravidade

Melhor Direção de Arte
Carol Tanajura, por Timidez

Melhor Produção
Priscila Lima e Teta Maia, por Gravidade

Melhor Roteiro
Susan Kalik, Claudia Barral e Marcos Barbosa, por Timidez

Melhor Montagem
Lucilo Jota e Quito Ribeiro, por Timidez

Melhor Fotografia
Petrus Cariry, por Gravidade

Melhor Direção
Susan Kalik e Thiago Gomes Rosa, por Timidez

Melhor Longa-Metragem Nacional
Timidez, de Susan Kalik e Thiago Gomes Rosa

Premiação – Júris Especiais
Prêmio Cineclubista – Melhor Filme para Reflexão (FEPEC)
Vencedor: Um Dia de Todos os Dias, dirigido por Fábio Narciso
Menção honrosa: Areias do Céu, de Virgínia Guimarães

Troféu do Júri Especial – APECI/ABD-PE
Vencedor: Sertão 2138, dirigido por Deuilton B. Júnior
Menção honrosa: Mar de Dentro, dirigido por Lia Letícia
Menção honrosa: Iluminação Especial 7.0, de Mayara Bezerra

*Com informações da assessoria de imprensa. 

