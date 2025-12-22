A- A+

CINEMA Festival de Cinema de Triunfo encerra 16ª edição e anuncia premiados; confira Filmes "Timidez" e "Originárias" estão entre os vencedores do evento

O 16º Festival de Cinema de Triunfo chegou ao fim no último sábado (22), com uma noite marcada por premiações e homenagens. A cerimônia levou ao palco do Theatro Cinema Guarany realizadores, estudantes, autoridades e público.

O filme baiano “Timidez”, de Susan Kalik e Thiago Gomes Rosa, foi escolhido o Melhor Longa-Metragem Nacional pelo Júri Oficial. Também da Bahia, “Originárias”, de Marcília Cavalcante Barros, foi premiado pelo Júri Popular.

A programação da noite contou ainda com a exibição do curta-metragem Presente de Aniversário, dirigido por Uilma Queiroz, uma das homenageadas desta edição, ao lado da atriz, realizadora e curadora Cíntia Lima, e do guardião da tradição dos Caretas, Nino Abraão.

Outra homenagem foi dedicada ao realizador Marcos Carvalho, reconhecido por sua contribuição ao cinema produzido no Sertão do Pajeú, em carta lida pelo artista local Teco de Agamenon. O encerramento também celebrou a quarta edição da Mostra Judith Quinto, dedicada à valorização da produção audiovisual local.

O festival é realizado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe). Neste sábado (10), uma bolsa integral para o curso online de Cinema da Academia Internacional de Cinema (AIC) foi entregue ao estudante Jesus Cabral, do EREM Alfredo de Carvalho.



Confira os premiados do 16º Festival de Cinema de Triunfo:



Júri Popular – Curtas, Médias e Filme Experimental



Melhor Curta ou Média-Metragem Nacional

Iluminação Especial 7.0, de Mayara Bezerra



Melhor Curta ou Média-Metragem Infantojuvenil

Lá na Frente, de Márcio Andrade

Melhor Curta ou Média-Metragem Pernambucano

Ô Celina, Ô Celina – Biu Neguinho, de Jadson André e Sheilla Moreno

Melhor Curta ou Média-Metragem dos Sertões

Pé de Chinelo, de Cátia Cardoso

Melhor Filme Experimental

Recife – Enquanto os Monstros Dormem, de Wídio Joffre



Júri Popular – Longa-Metragem Nacional



Melhor Longa-Metragem Nacional

Originárias, de Marcília Cavalcante Barros



Menção Honrosa

Timidez, de Susan Kalik e Thiago Gomes Rosa



Júri Oficial – Curtas, Médias e Filme Experimental (Troféu Caretas)



Melhor Atriz

Lacerda, por Mal Sagrado



Melhor Ator

Pedro Lucas, por Queimando por Dentro

Melhor Som

Lucas Coelho, por Boiuna

Melhor Trilha Sonora

Renato Izaías e Lucas Oliveira, por Ecos do Tempo

Melhor Direção de Arte

Gustavo Costa, por Mal Sagrado

Melhor Produção

Luis Fernando Pontes, por Boiuna

Melhor Roteiro

Cátia Cardoso, por Pé de Chinelo

Melhor Montagem

Matheus Farias, por Queimando por Dentro

Melhor Fotografia

Sylara Silvério, por Akaîutí

Melhor Direção

Fábio Narciso, por Um Dia de Todos os Dias

Melhor Filme Experimental

Ecos do Tempo, de Renato Izaías



Melhor Curta ou Média-Metragem dos Sertões

Pé de Chinelo, de Cátia Cardoso



Melhor Curta ou Média-Metragem Infantojuvenil

Lá na Frente, de Márcio Andrade



Melhor Curta ou Média-Metragem Pernambucano

Mar de Dentro, de Lia Letícia



Melhor Curta ou Média-Metragem Nacional

O Céu Não Sabe Meu Nome, de Carol Aó



Troféu Fernando Spencer – Melhor Personagem (Curtas, Médias e Experimental)

Ô Celina, Ô Celina – Biu Neguinho, de Jadson André e Sheilla Moreno

Menção Honrosa: Encruza, de Guilherme Cavalcanti e Rafael Costa

Júri Oficial – Longa-Metragem Nacional



Troféu Fernando Spencer – Melhor Personagem

Olinda Tupinambá, por Originárias

Melhor Atriz

Danny Barbosa, por Gravidade

Melhor Ator

Antônio Marcelo, por Timidez

Melhor Som

Guma Farias e Érico Paiva, por Gravidade

Melhor Trilha Sonora

João Victor Barroso, por Gravidade

Melhor Direção de Arte

Carol Tanajura, por Timidez

Melhor Produção

Priscila Lima e Teta Maia, por Gravidade

Melhor Roteiro

Susan Kalik, Claudia Barral e Marcos Barbosa, por Timidez

Melhor Montagem

Lucilo Jota e Quito Ribeiro, por Timidez



Melhor Fotografia

Petrus Cariry, por Gravidade



Melhor Direção

Susan Kalik e Thiago Gomes Rosa, por Timidez



Melhor Longa-Metragem Nacional

Timidez, de Susan Kalik e Thiago Gomes Rosa

Premiação – Júris Especiais

Prêmio Cineclubista – Melhor Filme para Reflexão (FEPEC)

Vencedor: Um Dia de Todos os Dias, dirigido por Fábio Narciso

Menção honrosa: Areias do Céu, de Virgínia Guimarães



Troféu do Júri Especial – APECI/ABD-PE

Vencedor: Sertão 2138, dirigido por Deuilton B. Júnior

Menção honrosa: Mar de Dentro, dirigido por Lia Letícia

Menção honrosa: Iluminação Especial 7.0, de Mayara Bezerra

*Com informações da assessoria de imprensa.

