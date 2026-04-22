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CINEMA Festival de Cinema Europeu Imovision exibe 14 filmes inéditos em mais de 20 cidades do Brasil A segunda edição do festival começa nesta quinta-feira (23) e segue até o dia 29 de abril, com sessões no Recife

A segunda edição do Festival de Cinema Europeu Imovision passa por 20 cidades brasileiras, incluindo o Recife, com sessões no Cinema da Fundação - Derby e no Moviemax Rosa e Silva. Na programação, 14 filmes inéditos serão exibidos desta quinta-feira (23) até 29 de abril.

Da França, há cinco filmes na programação: “As Cores do Tempo”, de Cédric Klapisch; “O Grande Arco de Paris”, de Stéphane Demoustier; “E Seus Filhos Depois Deles”, de Ludovic & Zoran Boukherma; “Beladona”, de Alanté Kavaïté; e “A Divina Sarah Bernhardt”, de Guillaume Nicloux.

“Mirrors No. 3”, de Christian Petzold; “Amiga Silenciosa”, de Ildikó Enyedi; e “Uma Infância Alemã”, de Fatih Akin, representam a Alemanha no festival. O cinema italiano marca presença com “Querendo ou Não”, de Gianni Di Gregorio; “Diva Futura”, de Giulia Louise Steigerwalt; e “5 Segundos”, de Paolo Virzì.



Completam a grade de programação o espanhol “Oito Décadas de Amor”, de Julio Medem; o polonês “Erupcja”, dirigido por Pete Ohse, e o suíço “Rebelião Silenciosa”. O festival é uma realização da Imovision, distribuidora presente no Brasil há 35 anos.



*Com informações da assessoria de imprensa.

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