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CINEMA Festival de cinema europeu: novos filmes de Petzold e Faith Akin chegam ao Brasil A programação reúne produções recentes e premiadas e terá passagem pelo Recife

O Festival de Cinema Europeu Imovision exibe, entre os dias 23 e 29 de abril, 14 filmes inéditos em mais de 20 cidades do País, com uma curadoria voltada ao cinema europeu contemporâneo

A programação reúne produções recentes e premiadas, reforçando o intercâmbio cultural entre o Brasil e a Europa.

Um dos destaques deste ano é a presença do cineasta espanhol Julio Medem, conhecido por obras como Os Amantes do Círculo Polar e Lucía e o Sexo. Ele vem ao Brasil para apresentar seu novo longa, Oito Décadas de Amor, um dos principais títulos da mostra.

Também integram a delegação internacional nomes como a atriz italiana Barbara Ronchi, a diretora Alanté Kavaïté e os irmãos Ludovic e Zoran Boukherma.

Os convidados participam de ações em Niterói e São Paulo, além de sessões com debates em cidades como Salvador, Brasília e Florianópolis. A programação também se estende a capitais como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte e Curitiba

A seleção reúne títulos de diferentes países. Pela França, estão filmes como As Cores do Tempo e O Grande Arco de Paris. A Alemanha participa com produções como Mirrors No. 3, de Christian Petzold, e Uma Infância Alemã, de Fatih Akin. Já a Itália traz Diva Futura e 5 Segundos, entre outros destaques. Completam a programação o polonês Erupcja, estrelado por Charli XCX, e o suíço Rebelião Silenciosa.

Em São Paulo, as sessões ocorrem no Cinema Reserva Cultural e no Espaço Petrobras de Cinema. A programação completa pode ser vista no site oficial da Imovision.

Veja a lista de filmes do Festival de Cinema Europeu Imovision

1. 'As Cores do Tempo' (Colours of Time), de Cédric Klapisch (França)

2. 'O Grande Arco de Paris' (The Great Arch), de Stéphane Demoustier (França)

3. 'E Seus Filhos Depois Deles' (And Their Children After Them), de Ludovic & Zoran Boukherma (França)

4. 'Beladona' (Belladone), de Alanté Kavaïté (França)

5. 'A Divina Sarah Bernhardt' (Sarah Bernhardt, La Divine), de Guillaume Nicloux (França)

6. 'Mirrors No. 3' (Miroirs No. 3), de Christian Petzold (Alemanha)

7. 'Amiga Silenciosa' (Silent Friend), de Ildikó Enyedi (Alemanha)

8. 'Uma Infância Alemã' (Amrum), de Fatih Akin (Alemanha)

9. 'Querendo ou Não' (Damned If You Do, Damned If You Don't), de Gianni Di Gregorio (Itália)

10. 'Diva Futura', de Giulia Louise Steigerwalt (Itália)

11. '5 Segundos' (Five Seconds), de Paolo Virzì (Itália)

12. 'Oito Décadas de Amor' (8), de Julio Medem (Espanha)

13. 'Erupcja', de Pete Ohs (Polônia)

14. 'Rebelião Silenciosa' (Silent Rebellion), de Marie-Elsa Sgualdo (Suíça)

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