A- A+

CINEMA Festival de Cinema Francês do Brasil começa nesta quinta (27), com sessões em Garanhuns e Recife Programação do antigo Festival Varilux traz ao País 20 filmes franceses

O Festival de Cinema Francês do Brasil (antigo Festival Varilux) inicia sua 17ª edição nesta quinta-feira (27). Com 20 filmes na programação, o evento ocorre simultaneamente em diversas cidades do País, incluindo Recife e Garanhuns, até 10 de dezembro.

Na capital pernambucana, oito sessões diárias ocuparão as salas do Moviemax Rosa e Silva, no Shopping ETC, localizado nos Aflitos. Já em Garanhuns, as exibições ocorrem no Cine Jardim, no Sesc Garanhuns.

A programação traz ao Brasil títulos franceses inéditos e de diferentes gêneros, como comédia, suspense, drama e animação. Alguns já passaram pelos principais festivais de cinema, como “Mãos à Obra”, de Valérie Donzelli, vencedor do prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza 2025.



“O Estrangeiro”, de François Ozon, e “Vizinhos Bárbaros”, de Julie Delpy, também estão entre os destaques. “A Mulher Mais Rica do Mundo”, com Isabelle Huppert, ganha sessão de pré-estreia no Moviemax Rosa e Silva antes mesmo do início oficial do festival, nesta quarta-feira (26).

“Eu, Que Te Amei”, “Sonho, Logo Existo”, “Fora de Controle”, “O Apego” e “Jovens Mães”, além da animação “Maya, Me Dê Um Título”, o drama “13 Dias, 13 Noites” e a comédia dramática “Era Uma Vez Minha Mãe” também fazem parte da seleção.

Apesar da mudança de nomes, o Varilux - marca do grupo Essilor Luxottica - segue como “patrocinador master” do festival. O evento conta ainda com patrocínios do banco BNP Paribas, da Edenred, da Voltalia, do Fairmont e da Air France, além do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, e da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.



*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também