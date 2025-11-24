Seg, 24 de Novembro

CINEMA

Festival de Cinema Francês do Brasil começa nesta quinta (27), com sessões em Garanhuns e Recife

Programação do antigo Festival Varilux traz ao País 20 filmes franceses

"A Mulher Mais Rica do Mundo" integra programação do Festival de Cinema Francês"A Mulher Mais Rica do Mundo" integra programação do Festival de Cinema Francês - Foto: Divulgação

O Festival de Cinema Francês do Brasil (antigo Festival Varilux) inicia sua 17ª edição nesta quinta-feira (27). Com 20 filmes na programação, o evento ocorre simultaneamente em diversas cidades do País, incluindo Recife e Garanhuns, até 10 de dezembro. 

Na capital pernambucana, oito sessões diárias ocuparão as salas do Moviemax Rosa e Silva, no Shopping ETC, localizado nos Aflitos. Já em Garanhuns, as exibições ocorrem no Cine Jardim, no Sesc Garanhuns. 

A programação traz ao Brasil títulos franceses inéditos e de diferentes gêneros, como comédia, suspense, drama e animação. Alguns já passaram pelos principais festivais de cinema, como “Mãos à Obra”, de Valérie Donzelli, vencedor do prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza 2025.
 

“O Estrangeiro”, de François Ozon, e “Vizinhos Bárbaros”, de Julie Delpy, também estão entre os destaques. “A Mulher Mais Rica do Mundo”, com Isabelle Huppert, ganha sessão de pré-estreia no Moviemax Rosa e Silva antes mesmo do início oficial do festival, nesta quarta-feira (26).

“Eu, Que Te Amei”, “Sonho, Logo Existo”, “Fora de Controle”, “O Apego” e “Jovens Mães”, além da animação “Maya, Me Dê Um Título”, o drama “13 Dias, 13 Noites” e a comédia dramática “Era Uma Vez Minha Mãe” também fazem parte da seleção.

Apesar da mudança de nomes, o Varilux - marca do grupo Essilor Luxottica - segue como “patrocinador master” do festival. O evento conta ainda com patrocínios do banco BNP Paribas, da Edenred, da Voltalia, do Fairmont e da Air France, além do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, e da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

*Com informações da assessoria de imprensa

        

