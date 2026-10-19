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CINEMA Festival de Cinema Francês exibe 20 filmes inéditos no Recife Mostra ocupa as salas Derby e Museu do Cinema da Fundação, de 29 de outubro a 8 de novembro, com títulos que passaram por festivais internacionais e um clássico do cinema francês

O público recifense terá a oportunidade de conhecer produções recentes da cinematografia francófona durante a 17ª edição do Festival de Cinema Francês do Brasil.

Entre 29 de outubro e 8 de novembro, as salas Derby e Museu do Cinema da Fundação recebem 20 longas-metragens inéditos no circuito comercial brasileiro, em uma programação que transita entre comédia, romance, drama, suspense, animação e documentário.

Realizado pela produtora Bonfilm, o evento conta com o patrocínio master da Varilux e o apoio da Embaixada da França no Brasil, das Alianças Francesas e do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet.

A iniciativa também tem a parceria da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), à qual o Cinema da Fundação está vinculado por meio da Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte (Dimeca). Os ingressos podem ser adquiridos pela internet, no site do cinema.

Entre os destaques da seleção está "Ni vue, ni connue", trabalho mais recente protagonizado por Isabelle Huppert, responsável pelo encerramento do Festival de Locarno, na Suíça, em sua 79ª edição, realizada em 2026.

A atriz também integra a produção executiva de "Deux personnes échangeant de la salive", ao lado de Julianne Moore. O curta-metragem conquistou o Oscar de Melhor Curta-metragem em Live Action em 2026 e recebeu indicação ao César na categoria de melhor curta de ficção.

A programação reserva espaço ainda para um título consagrado da história do cinema francês: "A Grande Escapada" (1966). A comédia alcançou um público superior a 70 milhões de espectadores em todo o mundo e permaneceu por décadas como o maior êxito de bilheteria da França.

Literatura, história e patrimônio

A seleção também percorre referências importantes da cultura francesa, aproximando o cinema de nomes como Victor Hugo, Cyrano de Bergerac e Molière. Essa relação aparece em títulos como "Victor, como Hugo", "Les Caprices de l'Enfant-Roi" e "Bem-vindos a La Comédie Française". Já "Compostela" aborda a tradicional rota de peregrinação que conduz à cidade espanhola de Santiago de Compostela.

Para Luiz Joaquim, coordenador do Cinema da Fundação, a continuidade do festival reforça sua presença no calendário cultural brasileiro. Ele destaca tanto a diversidade de temas quanto a capacidade da mostra de atrair espectadores com interesses distintos.

“A Fundação Joaquim Nabuco exalta a mostra, que conta com uma parceria prolífica e duradoura desde o princípio do evento. É sempre uma combinação muito feliz do ponto de vista de prospecção do público, seja com filmes descontraídos ou com a profundidade garantida pelo selo de qualidade da cinematografia francesa”, afirma.

Festival de Cinema Francês do Brasil

- Programação completa -

Sala Derby

Quinta-feira (29/10)

14h – A Busca de Charlie

15h50 – O que é o amor

18h – Compostela, O Caminho da terapia

20h15 – Victor, Como Hugo

Sexta-feira (30/10)

14h30 – A Casa das Mulheres

16h40 – Bem-Vindas a La Comédie Française

18h15 – O Beijo Elétrico

20h35 – A Ilustre Desconhecida

Sábado (31/10)

14h30 – O Canto da Floresta

16h25 – Júpiter

18h10 – Molière, Cyrano e o Pequeno Rei

20h25 – O Fantasma da Ópera

Segunda-feira (02/11)

14h – A Grande Escapada

16h30 – Victor, Como Hugo

18h05 – Bem-Vindas a La Comédie Française

19h40 – De Gaulle: A França Livre – Parte 1

Terça-feira (03/11)

14h – Uma Menina de Ouro

15h45 – O Beijo Elétrico

18h05 – O Fantasma da Ópera

20h40 – Minha Vida de Sereia

Quarta-feira (04/11)

14h – Compostela, O Caminho da terapia

16h15 – Molière, Cyrano e o Pequeno Rei

18h30 – A Ilustre Desconhecida

20h35 – Victor, Como Hugo

Quinta-feira (05/11)

14h – Minha Vida de Sereia

15h50 – Júpiter

17h35 – De Gaulle: A França Livre – Parte 1

Sexta-feira (06/11)

14h – Sem Piedade

15h55 – A Busca de Charlie

17h45 – O Fantasma da Ópera

Sábado (07/11)

14h – O Rei e o Pássaro

15h50 – Compostela, O Caminho da terapia

18h05 – Bem-Vindas a La Comédie Française

19h40 – De Gaulle: A França Livre - Parte 2

Domingo (08/11)

14h – Molière, Cyrano e o Pequeno Rei

16h15 – A Casa das Mulheres

18h25 – O Beijo Elétrico

20h45 – A Ilustre Desconhecida

Sala Museu

Quinta-feira (29/10)

13h30 – Sem Piedade

15h20 – Minha Vida de Sereia

17h05 – Bem-Vindas a La Comédie Française

18h35 – O Sentido da Vida

Sexta-feira (30/10)

14h – A Casa das Mulheres

16h05 – Uma Menina de Ouro

17h45 – A Ilustre Desconhecida

19h45 – De Gaulle: A França Livre – Parte 1

Sábado (31/10)

14h30 – O Rei e o Pássaro

16h15 – Victor, Como Hugo

18h00 – Bem-Vindas a La Comédie Française

19h30 – O que é o amor

Domingo (01/11)

14h – A Busca de Charlie

15h45 – A Grande Escapada

18h10 – O Beijo Elétrico

20h25 – Molière, Cyrano e o Pequeno Rei

Segunda-feira (02/11)

14h – Minha Vida de Sereia

15h45 – Compostela, O Caminho da terapia

17h55 – O Fantasma da Ópera

20h25 – A Casa das Mulheres

Terça-feira (03/11)

14h – A Ilustre Desconhecida

16h – Sem Piedade

17h50 – De Gaulle: A França Livre – Parte 2

20h45 – Júpiter

Quarta-feira (04/11)

14h – O Fantasma da Ópera

16h30 – O Canto da Floresta

18h20 – Duas Pessoas Trocando Saliva + Bem-Vindas a La Comédie Française

20h25 – O Beijo Elétrico



SERVIÇO

17º Festival de Cinema Francês do Brasil

Quando: De 29 de outubro a 8 de novembro

Onde: Cinema da Fundação - Rua Henrique Dias, 609, Derby - Recife-PE // Cinema do Museu - Av. Dezessete de Agosto, 2187, Casa Forte - Recife-PE

Ingressos: à venda no site Velox Ticket

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