Festival de Cinema Francês exibe 20 filmes inéditos no Recife
Mostra ocupa as salas Derby e Museu do Cinema da Fundação, de 29 de outubro a 8 de novembro, com títulos que passaram por festivais internacionais e um clássico do cinema francês
O público recifense terá a oportunidade de conhecer produções recentes da cinematografia francófona durante a 17ª edição do Festival de Cinema Francês do Brasil.
Entre 29 de outubro e 8 de novembro, as salas Derby e Museu do Cinema da Fundação recebem 20 longas-metragens inéditos no circuito comercial brasileiro, em uma programação que transita entre comédia, romance, drama, suspense, animação e documentário.
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Realizado pela produtora Bonfilm, o evento conta com o patrocínio master da Varilux e o apoio da Embaixada da França no Brasil, das Alianças Francesas e do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet.
A iniciativa também tem a parceria da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), à qual o Cinema da Fundação está vinculado por meio da Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte (Dimeca). Os ingressos podem ser adquiridos pela internet, no site do cinema.
Entre os destaques da seleção está "Ni vue, ni connue", trabalho mais recente protagonizado por Isabelle Huppert, responsável pelo encerramento do Festival de Locarno, na Suíça, em sua 79ª edição, realizada em 2026.
A atriz também integra a produção executiva de "Deux personnes échangeant de la salive", ao lado de Julianne Moore. O curta-metragem conquistou o Oscar de Melhor Curta-metragem em Live Action em 2026 e recebeu indicação ao César na categoria de melhor curta de ficção.
A programação reserva espaço ainda para um título consagrado da história do cinema francês: "A Grande Escapada" (1966). A comédia alcançou um público superior a 70 milhões de espectadores em todo o mundo e permaneceu por décadas como o maior êxito de bilheteria da França.
Literatura, história e patrimônio
A seleção também percorre referências importantes da cultura francesa, aproximando o cinema de nomes como Victor Hugo, Cyrano de Bergerac e Molière. Essa relação aparece em títulos como "Victor, como Hugo", "Les Caprices de l'Enfant-Roi" e "Bem-vindos a La Comédie Française". Já "Compostela" aborda a tradicional rota de peregrinação que conduz à cidade espanhola de Santiago de Compostela.
Para Luiz Joaquim, coordenador do Cinema da Fundação, a continuidade do festival reforça sua presença no calendário cultural brasileiro. Ele destaca tanto a diversidade de temas quanto a capacidade da mostra de atrair espectadores com interesses distintos.
“A Fundação Joaquim Nabuco exalta a mostra, que conta com uma parceria prolífica e duradoura desde o princípio do evento. É sempre uma combinação muito feliz do ponto de vista de prospecção do público, seja com filmes descontraídos ou com a profundidade garantida pelo selo de qualidade da cinematografia francesa”, afirma.
Festival de Cinema Francês do Brasil
- Programação completa -
Sala Derby
Quinta-feira (29/10)
14h – A Busca de Charlie
15h50 – O que é o amor
18h – Compostela, O Caminho da terapia
20h15 – Victor, Como Hugo
Sexta-feira (30/10)
14h30 – A Casa das Mulheres
16h40 – Bem-Vindas a La Comédie Française
18h15 – O Beijo Elétrico
20h35 – A Ilustre Desconhecida
Sábado (31/10)
14h30 – O Canto da Floresta
16h25 – Júpiter
18h10 – Molière, Cyrano e o Pequeno Rei
20h25 – O Fantasma da Ópera
Segunda-feira (02/11)
14h – A Grande Escapada
16h30 – Victor, Como Hugo
18h05 – Bem-Vindas a La Comédie Française
19h40 – De Gaulle: A França Livre – Parte 1
Terça-feira (03/11)
14h – Uma Menina de Ouro
15h45 – O Beijo Elétrico
18h05 – O Fantasma da Ópera
20h40 – Minha Vida de Sereia
Quarta-feira (04/11)
14h – Compostela, O Caminho da terapia
16h15 – Molière, Cyrano e o Pequeno Rei
18h30 – A Ilustre Desconhecida
20h35 – Victor, Como Hugo
Quinta-feira (05/11)
14h – Minha Vida de Sereia
15h50 – Júpiter
17h35 – De Gaulle: A França Livre – Parte 1
Sexta-feira (06/11)
14h – Sem Piedade
15h55 – A Busca de Charlie
17h45 – O Fantasma da Ópera
Sábado (07/11)
14h – O Rei e o Pássaro
15h50 – Compostela, O Caminho da terapia
18h05 – Bem-Vindas a La Comédie Française
19h40 – De Gaulle: A França Livre - Parte 2
Domingo (08/11)
14h – Molière, Cyrano e o Pequeno Rei
16h15 – A Casa das Mulheres
18h25 – O Beijo Elétrico
20h45 – A Ilustre Desconhecida
Sala Museu
Quinta-feira (29/10)
13h30 – Sem Piedade
15h20 – Minha Vida de Sereia
17h05 – Bem-Vindas a La Comédie Française
18h35 – O Sentido da Vida
Sexta-feira (30/10)
14h – A Casa das Mulheres
16h05 – Uma Menina de Ouro
17h45 – A Ilustre Desconhecida
19h45 – De Gaulle: A França Livre – Parte 1
Sábado (31/10)
14h30 – O Rei e o Pássaro
16h15 – Victor, Como Hugo
18h00 – Bem-Vindas a La Comédie Française
19h30 – O que é o amor
Domingo (01/11)
14h – A Busca de Charlie
15h45 – A Grande Escapada
18h10 – O Beijo Elétrico
20h25 – Molière, Cyrano e o Pequeno Rei
Segunda-feira (02/11)
14h – Minha Vida de Sereia
15h45 – Compostela, O Caminho da terapia
17h55 – O Fantasma da Ópera
20h25 – A Casa das Mulheres
Terça-feira (03/11)
14h – A Ilustre Desconhecida
16h – Sem Piedade
17h50 – De Gaulle: A França Livre – Parte 2
20h45 – Júpiter
Quarta-feira (04/11)
14h – O Fantasma da Ópera
16h30 – O Canto da Floresta
18h20 – Duas Pessoas Trocando Saliva + Bem-Vindas a La Comédie Française
20h25 – O Beijo Elétrico
SERVIÇO
17º Festival de Cinema Francês do Brasil
Quando: De 29 de outubro a 8 de novembro
Onde: Cinema da Fundação - Rua Henrique Dias, 609, Derby - Recife-PE // Cinema do Museu - Av. Dezessete de Agosto, 2187, Casa Forte - Recife-PE
Ingressos: à venda no site Velox Ticket