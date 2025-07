A- A+

cinema Festival de cinema leva produções brasileiras e internacionais para o interior de Pernambuco O festival é totalmente gratuito e inclúi o formato híbrido com as sessões virtuais

Levando o cinema para fora dos eixos comerciais, o Festival Internacional de Cinema de Itaúna (FestCine Itaúna) chega a população interiorana. A sua 6ª edição a será realizada entre os dias 29 de julho a 05 de agosto, na zona rural de Caruaru, Agresde de Pernambuco, nos povoados de Riacho Doce, Vila do Murici e Itaúna.

O festival é totalmente gratuito e inclúi o formato híbrido com as sessões virtuais, além das presenciais, que podem ser vistas através do site. Ao todo serão exibidos 178 filmes entre curtas estudantis, universitários, animações, videoclipes e longametragem, dos quais 134 participam da mostra competitiva. Esses filmes foram selecionados dentro de um universo de 1.048 inscritos, sendo 789 do Brasil e 259 internacionais.

Durante uma semana, a praça da vila se transformará em uma grande sala de cinema ao ar livre para moradores do campo, estudantes do ensino fundamental, médio, EJA e universitário, moradores de Caruaru e de outras cidades do agreste, e representantes das produções audiovisuais do Brasil e de outros países. Serão disponibilizados ônibus para 16 escolas da região, além de transporte gratuito todos os dias do evento, de ida e volta, para levar o público em geral de Caruaru para as áreas rurais onde estarão acontecendo as mostras.

“Com o crescente alcance, cada edição o FestCine Itaúna reforça seu compromisso de valorizar o cinema independente como a voz de novos criadores, inspirando espectadores e realizadores a enxergarem o mundo através de novas lentes. Hoje, pode-se dizer que o FestCine Itaúna se tornou um dos maiores festivais de cinema de Pernambuco, por sua identidade única de unir educação, inclusão social e produção cinematográfica no Agreste”, ressalta o idealizador, realizador e curador do evento, Paulo Conceição.

Além das projeções, cada edição do FestCine Itaúna conta com uma programação de debates, rodas de conversa e bate-papos com realizadores, atores e profissionais do cinema. O festival vai além do cinema e incorpora outras expressões artísticas em sua programação, como por exemplo, mostras de dança e teatro por alunos das escolas locais, exibições de música regional (bandas de pífano, bandas marciais, coco, forró), shows de bandas e cantores(as) locais, recitais de poesia, entre outras manifestações.

Serviço:

FestCine Itaúna – Festival Internacional de Cinema de Itaúna

Quando: 29 de julho até 05 de agosto das 8h às 10h e 19h às 22h.

Entrada gratuita

Informações 81983103142

