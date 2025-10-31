A- A+

CIRCO Festival de Circo do Brasil apresenta programação franco-brasileira em sua 19ª edição Evento ocorre deste sábado (1º) até 9 de novembro, em diferentes espaços do Recife e Região Metropolitana

O picadeiro está novamente armado no Recife. Após uma passagem pela França em setembro, o Festival de Circo do Brasil (FCB) retorna a sua cidade de origem para realizar sua 19ª edição nacional, reunindo atrações circenses de diversas partes do mundo em diferentes equipamentos culturais da capital pernambucana, deste sábado (1°) até 9 de novembro.

Integrando a extensa programação do Ano Brasil-França, o evento promovido anualmente pela Luni Produções ganha os palcos, desta vez, por meio de um intercâmbio artístico com a La Grainerie, centro francês de formação circense. Vários grupos e artistas franceses estão entre os convidados do festival.

O espetáculo “Le Bruit des Pierres”, do Collectif Maison Courbe, será apresentado no Teatro de Santa Isabel, nos dias 8 e 9. Já o Teatro do Parque recebe “Juventud”, da Cie NDE, no dia 9. Entre as atrações itinerantes, “How Much We Carry?”, do Crique Immersif, passa pelo Parque Santana, Alto da Sé, Oficina Francisco Brennand e Praça do Arsenal. “Copyleft”, da Cie. NDE, ganha apresentação no Parque Apipucos, no dia 8.

A abertura do Festival de Circo do Brasil nos teatros fica por conta de uma produção pernambucana. “Nove Tentativas de Não Sucumbir”, da Cia. Devir, ocupa o Teatro Apolo neste sábado, a partir das 19h. Com direção de Jean Michel Guy, o espetáculo de trapézio investiga o que nos impulsiona a seguir em movimento.

Do Distrito Federal, Poema Mühlenberg celebra 21 anos de pesquisa e dedicação artística com o solo “Sarayvara”, no dia 7, no Teatro Hermilo Borba Filho. Um dia antes, ela sobe ao palco do Teatro de Santa Isabel com “O Vazio É Cheio de Coisa”, que propõe uma dança acrobática entre corpo e bambu.

Além do circo, outras linguagens artísticas são contempladas pelo festival. O público pode acompanhar, por exemplo, shows como o do grupo Forró na Caixa e do Mestre Anderson Miguel, que ocorre no Parque Santana. O Paço do Frevo recebe uma sessão de autógrafos, nos dias 5 e 6 de novembro, do livro “Mateus de uma vida inteira”, fruto de pesquisa dedicada à figura do Mateus no Cavalo Marinho Pernambucano.

O Cinema da Fundação abre as portas da sala Derby, no dia 4, para a exibição de “Kopenawa: Sonhar a Terra-Floresta”, fruto da parceria com o XV Janela Internacional de Cinema do Recife. Dirigido por Marco Alteberg e Tainá de Lucas, o documentário dá voz a Davi Kopenawa Yanomami, líder indígena e defensor da Amazônia.

Serviço:

19º Festival de Circo do Brasil

Quando: deste sábado (1º) até 9 de novembro

Onde: em vários equipamentos culturais do Recife

Ingressos a partir de R$ 10, via Sympla

Informações: festivaldecircodobrasil.com.br



*Com informações da assessoria de imprensa

