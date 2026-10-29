A- A+

CIRCO Festival de Circo do Brasil celebra sua 20ª edição com abertura nesta sexta-feira (30) Com programação inspirada no tema "Rebuliço", evento começa, no Recife, com espetáculos, experiência em realidade virtual, lançamento de livro e mostra de artes visuais

O circo contemporâneo toma conta do Recife a partir desta sexta-feira (30), quando o Festival de Circo do Brasil inicia sua 20ª edição, às 17h30, no Paço do Frevo, no Bairro do Recife.

Sob o tema “Rebuliço”, a programação de abertura aproxima artistas brasileiros, portugueses e franceses em uma celebração que atravessa diferentes expressões artísticas, da acrobacia à literatura, passando pelas artes visuais e pelas novas tecnologias.

As atividades seguem até 8 de novembro, com apresentações distribuídas pela capital pernambucana, pela Região Metropolitana e por Caruaru.

A noite começa com a pernambucana Beatriz Nascimento e sua performance “Frevo Rebuliço”.

Entre as atrações internacionais, a companhia portuguesa Através apresenta “Isla of Flightless Birds”, trabalho protagonizado por dois artistas que utilizam o mastro chinês como elemento central da encenação.

A construção e a desmontagem da estrutura, realizadas diante do público, transformam o desafio físico em uma investigação sobre confiança, cooperação e a instabilidade das relações humanas.

O encerramento da programação fica a cargo da francesa Barbara Probst, com “Bath-Flop”. Misturando técnicas circenses, comicidade e acrobacias, a artista transforma a apresentação de uma banheira sofisticada em uma sequência de acontecimentos inesperados.

Quedas, escorregões e movimentos coreografados compõem uma sátira aos apelos publicitários e à cultura do consumo.

Realidade virtual

Outra novidade da abertura é “Hold On”, experiência imersiva desenvolvida pela companhia francesa Cie Fheel Concepts.

Sob direção e criação de Corinne Linder, em colaboração com Amaury La Burthe, da Novelab/AudioGaming, a obra utiliza a realidade virtual para transportar o espectador à perspectiva de um artista aéreo.

Durante a vivência, medo, vertigem e adrenalina integram a experiência de quem acompanha os movimentos a partir de um ponto de vista pouco habitual.

Com duração de 30 minutos e indicação etária a partir dos 10 anos, a atração poderá ser experimentada até 3 de novembro, em sessões realizadas em horários específicos.

A iniciativa conta com o apoio do Consulado da França no Recife e do Institut Français.

Publicação

A programação inaugural também reserva espaço para a memória do circo itinerante. Os autores Raquel Lima, Fran Marinho e Douglas Marinho lançam o livro “Somos Todos Rios – Uma Vida de Circo do Asfalto”, dedicado à história de mais de 20 anos da companhia paraibana Circo do Asfalto.

A publicação reúne experiências vividas nas estradas, bastidores e apresentações em espaços públicos, registrando passagens importantes da trajetória do grupo e contribuindo para documentar a produção circense contemporânea no país.

Para Dani Hoover, diretora e curadora do festival, a pluralidade artística é um dos pilares da edição comemorativa.

“Queremos que a abertura traduza a essência do Festival: um espaço onde diferentes linguagens se encontram e provocam novas experiências. O circo contemporâneo está em constante transformação, e o Rebuliço celebra justamente essa liberdade de experimentar, questionar e surpreender o público”, destaca.

Exposição

Além das apresentações, o Paço do Frevo abriga a exposição “Rebuliço”, iniciativa da Casa do Cachorro Preto, com curadoria de Raoni Assis e Sheila Oliveira.

A mostra reúne trabalhos de 17 artistas de Pernambuco, que exploram referências do universo circense em pinturas, esculturas e desenhos.

As obras percorrem temas associados à linguagem do circo, como o risco, o equilíbrio, a comicidade e a imaginação. A exposição permanece aberta à visitação até 29 de novembro.

Integram a mostra Awa’rá Ira Miranda, Ayodê França, BaRBa, Beto França, Bia Melo, Carolina Noêmia, Dell, Demetrio Albuquerque, Duffi, Lorde Jimmy, Nathalia Queiroz, Nomes, Raoni Assis, Rodolfo Tavares, Rômulo Barros, Sil Karla e Valéria Rey Soto.

Sobre o Festival de Circo do Brasil

Realizado pela Luni Produções desde 2004, o Festival de Circo do Brasil construiu uma trajetória dedicada à difusão das artes circenses e à aproximação entre artistas, companhias e instituições de diferentes países.

Ao longo de 19 edições anteriores, o evento contabilizou mais de 700 apresentações, 360 atrações e aproximadamente um milhão de espectadores, ocupando mais de 230 espaços culturais.

A programação acumulou passagens por diversas cidades brasileiras e recebeu grupos de países como França, Espanha, Itália, Argentina, México, Canadá, Colômbia e Quênia, entre outros.

A dimensão internacional do projeto ganhou um novo capítulo em 2025, com a realização de sua primeira edição fora do Brasil, em Toulouse, na França, como parte das atividades do Ano Brasil-França.

A iniciativa foi desenvolvida em colaboração com a La Grainerie – Fabrique des Arts du Cirque et de l'Itinérance, ampliando as possibilidades de intercâmbio e cooperação entre profissionais dos dois países.

A rede de parcerias do festival também inclui instituições como La TOHU, no Canadá; CIRKO – Center for New Circus, na Finlândia; e Central del Circ, na Espanha, além de órgãos públicos e representações diplomáticas.

Em 2026, o evento renova pelo segundo ano consecutivo a parceria com o Programa Iberescena, reforçando a participação de artistas e produções do espaço ibero-americano.

A edição comemorativa também contempla atividades gratuitas, formação artística e encontros entre profissionais do setor.

A proposta é ampliar o acesso do público às artes circenses e estimular o desenvolvimento da cena contemporânea, consolidando o festival como espaço de criação, circulação e diálogo cultural.

20º Festival de Circo do Brasil

- Programação de abertura (30/10/2026) -

- Performance “Rebuliço” - Beatriz Nascimento (PE)

- “Isla of Flightless Birds” – Através (Portugal)

- “Bath-Flop” – Barbara Probst (França)

- “Hold On” – Cie Fheel Concepts (França)

- Exposição de artes visuais “Rebuliço” – Casa do Cachorro Preto (PE)

- Lançamento do livro “Somos Todos Rios – Uma Vida de Circo do Asfalto”

SERVIÇO

Abertura da 20ª edição do Festival de Circo do Brasil

Quando: Sexta-feira (30), a partir das 17h30

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife-PE

Acesso gratuito

Exposição de artes visuais “Rebuliço”

Quando: de 30 de outubro a 29 de novembro de 2026

Visitação: Terça a sexta-feira, das 10h às 18h; sábados e domingos, das 11h às 19h. Fechado às segundas-feiras. Última entrada 30 minutos antes do fechamento

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife-PE

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada) // Acesso gratuito na abertura e às terças-feiras

“Hold On – Cie Fheel Concepts” (França)

Quando: 30/10 – A partir das 18h; 31/10 e 1º/11 – Das 11h às 19h; 03/11 – Das 10h às 18h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife-PE

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada) // Acesso gratuito na abertura e às terças-feiras



Instagram: acasadocachorropreto / @pacodofrevo / @festivaldecircodobrasil

Veja também