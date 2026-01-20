Festival de Circo do Brasil está com convocatória aberta até 6 de abril; saiba mais

A- A+

Leia também

• "O Agente Secreto": obra vence na categoria de melhor filme estrangeiro em premiação francesa

• "O Agente Secreto" recebe 10 indicações ao International Cinephile Society Awards

Marcado para acontecer no período de 30 de outubro e 8 de novembro desse ano, o Festival de Circo do Brasil (FCB) terá uma edição histórica: completará 20 anos de existência.



Convocatória

Composto por diversas linguagens artísticas, além da circense, o FCB está com convocatória artística aberta -até 6 de abril - processo que vai selecionar espetáculos, números e atividades de circo e transdisciplinares, que irão compor a programação de 2026.



A convocatória integra o Programa Iberescena, plataforma de fomento às artes cênicas ibero-americanas.



Temática

Com o tema “Rebuliço!”, a edição comemorativa propõe refletir sobre o circo como uma arte híbrida, plural e em constante transformação. A curadoria busca propostas que valorizem o encontro de linguagens, a experimentação, a diversidade cultural e o diálogo entre o tradicional e o contemporâneo, ampliando as fronteiras do fazer circense.



De acordo com Dani Hoover, curadora e realizadora do Festival, a temática desta edição - “Rebuliço!” - surgiu do intuito de provocar movimentos e trocas.



“‘Rebuliço!’ é um chamado para o encontro, para a mistura e para o risco criativo. Queremos propostas que provoquem deslocamentos, que embaralhem linguagens e que reconheçam o circo como uma arte viva, em permanente transformação, atravessada por diferentes culturas e tempos”, comentou Hoover.



A convocatória também pretende fortalecer o intercâmbio entre países ibero-americanos e promovendo a diversidade de estéticas e narrativas no circo contemporâneo.



As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até às 23h59 do dia 6 de abril de 2026, apenas por meio de formulário online, disponibilizado no site e nas redes sociais do Festival de Circo do Brasil.



Podem se inscrever artistas e coletivos residentes nos países integrantes do Programa Iberescena: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal e Uruguai. Cada proponente poderá inscrever quantos projetos desejar.



Entre os critérios de avaliação da comissão julgadora estão a originalidade, a qualidade narrativa, a relevância social do tema, a conexão com o conceito da edição e a adequação técnica das propostas, além da viabilidade de execução nos espaços do festival.



O resultado da convocatória será divulgado no dia 15 de maio de 2026, com comunicação direta aos projetos selecionados por e-mail e divulgação pública dos finalistas.

SERVIÇO

Convocatória para o 20º Festival de Circo do Brasil

Até 6 de abril de 2026

Inscrições no site: www.festivaldecircodobrasil.com.br/2025bra e via Instagram: @festivaldecircodobrasil

*Com informações da assessoria de imprensa



Veja também