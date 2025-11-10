Seg, 10 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda10/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CINEMA

Festival de Cultura Popular ganha primeira edição no Sítio Trindade, com atividades gratuitas

Programação do evento, que ocorre neste domingo (16), inclui espetáculo teatral, feira criativa, gastronomia e oficina

Reportar Erro
Festival de Cultura Popular ganha primeira edição Festival de Cultura Popular ganha primeira edição  - Foto: Divulgação

O 1º Festival de Cultura Popular ocupa o Sítio da Trindade, na Zona Norte do Recife, neste domingo (16). A programação é gratuita.

Com início às 15h, o evento leva ao público o espetáculo “Chama de Griô”. Com música e teatro, a peça conduz crianças e adultos pelo universo da cultura popular, narrando a aventura de um menino curioso que mergulha no mundo encantado das manifestações culturais do Brasil.

Além da apresentação teatral, o festival oferece feira criativa, estação gastronômica e parque infantil. Os interessados também podem participar de uma oficina aberta de crochê. 

Leia também

• Filme sobre Michael Jackson bate recorde de trailer de uma cinebiografia mais visto da história

• Samuel Santos estreia como escritor com livro infantojuvenil que valoriza o protagonismo negro

• Ciclone: Festival Rock the Mountain mantém shows no Rio; outros eventos foram cancelados

A iniciativa é uma realização da Brasilidades Feira Criativa. Idealizado por Henrique Santos, o projeto busca fortalecer o cenário da economia criativa e valorizar a cultura pernambucana em diferentes territórios.

*Com informações da assessoria de imprensa. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter