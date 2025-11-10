A- A+

CINEMA Festival de Cultura Popular ganha primeira edição no Sítio Trindade, com atividades gratuitas Programação do evento, que ocorre neste domingo (16), inclui espetáculo teatral, feira criativa, gastronomia e oficina

O 1º Festival de Cultura Popular ocupa o Sítio da Trindade, na Zona Norte do Recife, neste domingo (16). A programação é gratuita.

Com início às 15h, o evento leva ao público o espetáculo “Chama de Griô”. Com música e teatro, a peça conduz crianças e adultos pelo universo da cultura popular, narrando a aventura de um menino curioso que mergulha no mundo encantado das manifestações culturais do Brasil.

Além da apresentação teatral, o festival oferece feira criativa, estação gastronômica e parque infantil. Os interessados também podem participar de uma oficina aberta de crochê.

A iniciativa é uma realização da Brasilidades Feira Criativa. Idealizado por Henrique Santos, o projeto busca fortalecer o cenário da economia criativa e valorizar a cultura pernambucana em diferentes territórios.



*Com informações da assessoria de imprensa.

Veja também